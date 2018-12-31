El País: Путин встретился с пострадавшими от обрушения жилого дома в Магнитогорске

Как минимум четыре человека погибли, и несколько десятков числятся пропавшими без вести после обрушения подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске, в Челябинской области, сообщает El País.

По мнению властей, обрушение в здании советской эпохи произошло в результате взрыва бытового газа. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы, которые усложняет низкая температура воздуха, говорится в статье.

Президент России Владимир Путин уже прилетел в Магнитогорск, где пообщался с пострадавшими, а также провёл встречу с местными властями, сообщает издание. В регион также прилетели министр здравоохранения Вероника Скворцова и глава МЧС Евгений Зиничев.

Всего в повреждённом здании проживает более тысячи человек. Власти предупредили о том, что под угрозой обрушения находятся ещё два подъезда.