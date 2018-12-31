El País: Путин встретился с пострадавшими от обрушения жилого дома в Магнитогорске

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Daily Express: России понадобился новый закон, разрешающий сбивать пассажирские самолёты Daily Express
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Синоптики предупредили о морозах до -40 °C в Кузбассе в январе
Синоптики предупредили о сильных морозах в Кузбассе в январе, сообщает портал ВашГород.ру.
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Около 70 приходов УПЦ перешли в ПЦУ
Около 70 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) перешли в новую церковь Украины, заявила представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко.
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В Калининградской области завели дело по факту травмирования ребёнка на батуте
В Калининградской области завели уголовное дело по факту травмирования ребёнка на батуте, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
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В Подмосковье выявили почти 12 тысяч нарушений на объектах капстроительства в 2018 году
Инспекторы Главного управления Госстройнадзора Московской области выявили почти 12 тыс. нарушений на объектах капстроительства в 2018 году, сообщает телеканал «360».
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Россия предложила Венесуэле план по оздоровлению экономики
Россия предложила Венесуэле неформальный план по оздоровлению экономики страны. Об этом заявил заместитель главы Минфина России Сергей Сторчак.
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В ОНФ рассказали о мерах по предотвращению взрывов бытового газа
Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды, член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина в беседе с НСН рассказала о мерах по предотвращению взрывов бытового газа.
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Норицын рассказал, за счёт чего российские биатлонистки победили в эстафете на этапе КМ в Оберхофе
Старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын высказал мнение о победе своих подопечных в эстафетной гонке 4 × 6 км на четвёртом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе.
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В ХМАО завели дело по факту осквернения статуи буддистской богини
В Ханты-Мансийском автономном округе завели уголовное дело по факту осквернения статуи буддистской богини, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
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Эксперт прокомментировала данные о тратах иностранных туристов в России
Профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Галина Дехтярь прокомментировала данные о тратах иностранных туристов в России, сообщает «ПолитЭксперт».
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В Общественной палате рассказали о предложении создать газовый патруль
Первый заместитель председателя комиссии по развитию инфраструктуры и ЖКХ Общественной палаты России, председатель исполнительного комитета Российского союза налогоплательщиков Артём Кирьянов в беседе с НСН рассказал о предложении создать газовый патруль.
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Хованцев: Логинов старается не обращать внимания на выпады в свой адрес
Старший тренер мужской сборной России по биатлону Анатолий Хованцев высказал мнение о критике в адрес Александра Логинова, усилившееся после его победы в спринтерской гонке на 10 км на четвёртом этапе Кубка мира, прошедшем в немецком Оберхофе.
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Эксперт прокомментировал заявление Трампа о России и росте нефтедобычи в США
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что рост добычи нефти в Соединённых Штатах является «плохой новостью для России».
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Эксперт прокомментировал возможность появления в России автомобильных номеров зелёного цвета
Автоэксперт Сергей Асланян в беседе с Nation News прокомментировал заявление советника соруководителя рабочей группы НТИ «Автонет» Романа Малкина о том, что в России электромобили могут получить номерные знаки зелёного цвета.
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В Петербурге оценили предложения по обеспечению газовой безопасности в жилых домах
Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок оценил предложения по обеспечению газовой безопасности в жилых домах, сообщает Nation News.
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IBU сообщил время старта мужского спринта на этапе КМ в Рупольдинге
Международный союз биатлонистов (IBU) определился с временем старта перенесённой мужской спринтерской гонки на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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Подозреваемый в поджоге Киево-Печерской лавры задержан
В Национальной полиции Украины сообщили о задержании подозреваемого в поджоге Киево-Печерской лавры, которому грозит лишение свободы сроком до десяти лет.
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В Крыму прошли учения с участием расчётов ЗРПК «Панцирь-С»
В Крыму прошли учения с участием расчётов зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» Южного военного округа, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.
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Предприниматели предложили обложить налогом выезд из России
Предприниматели в России предложили ввести налог на выезд из страны. По их мнению, он должен составить 500 рублей и взиматься как с иностранцев, так и с российских граждан.
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Эксперт прокомментировал биологический эксперимент китайского зонда на Луне
Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского, доктор технических наук, профессор кафедры «Ракетно-космические композитные конструкции» МГТУ имени Баумана Валерий Тимошенко в беседе с радио Sputnik прокомментировал биологический эксперимент китайского зонда «Чанъэ-4» на Луне.
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Эксперт прокомментировал заявление вице-адмирала США о профессионализме российских военных
Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с ФАН прокомментировал заявление вице-адмирала США Лизы Франкетти о том, что российские военные ведут себя профессионально, когда встречаются с американскими военнослужащими в международных водах и в воздушном пространстве Европы.
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Задержанные украинские моряки отказались давать показания
Задержанные за нарушение границы России украинские моряки отказываются давать показания в суде, сообщает РИА Новости.
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В ВФЛА рассказали, сколько спортсменов уже подали заявки на нейтральный статус на 2019 год
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева сообщила, сколько спортсменов уже подали заявки для участия в международных турнирах под нейтральным флагом.
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Вышинский начал ознакомление с материалами дела
Адвокат главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского Андрей Доманский сообщил РИА Новости, что его подзащитный начал знакомиться с материалами заведённого против него дела. Объём к прочтению составляет более 80 томов.
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В IBU заверили, что этап Кубка мира по биатлону в Рупольдинге не будет отменён
Рейс-директор Международного союза биатлонистов (IBU) Борут Нунар прокомментировал перенос мужской спринтерской гонки на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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Новая партия старых указателей московского метро поступит в продажу в январе
Новая партия старых указателей со станций Московского метрополитена поступит в продажу в ближайшие дни января, сообщает m24.
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Эксперт прокомментировал заявление депутата Рады о переданных Украине кораблях
Капитан первого ранга, военный эксперт Василий Дандыкин прокомментировал RT заявление депутата Верховной рады Игоря Мосийчука, назвавшего «черметом» военные корабли, которые Киеву передали западные партнёры.
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В Подмосковье нашли древний некрополь
В городском округе Истра археологи обнаружили древний некрополь, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Московской области.
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Госдума приняла закон об упрощении получения компенсации за капремонт
Государственная дума приняла в третьем чтении закон, упрощающий для граждан получение компенсации за капитальный ремонт.
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У экс-главы Серпуховского района нашли имущество на 10 млрд рублей
Генпрокуратура России направит в суд иск об изъятии в доход государства имущества бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна общей стоимостью 10 млрд рублей. Об этом сообщил официальный представитель ведомства Александр Куренной.
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Джокович победил Крюгера и вышел во второй круг Australian Open
Серб Новак Джокович одержал победу над американцем Митчеллом Крюгером в матче первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
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СМИ: Долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% по итогам третьего квартала
Долги потенциальных банкротов в России выросли на 28% по итогам третьего квартала и составили рекордные 39,61 млрд рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Национальный центр банкротств (НЦБ).
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В Екатеринбурге начались повторные проверки газифицированных квартир
В Екатеринбурге начались повторные проверки оборудования в газифицированных квартирах, сообщает URA.RU.
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В Генпрокуратуре отметили снижение числа преступлений террористической направленности
Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал о преступлениях террористической направленности в 2018 году.
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Просьбу передать в военный суд ходатайства об аресте украинских моряков отклонили
Лефортовский суд Москвы отклонил просьбу адвокатов задержанных за незаконное пересечение границы украинских моряков о передаче ходатайств ФСБ о продлении ареста в Московский гарнизонный военный суд (МГВС).
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Суд в Таиланде приговорил Лесли и Рыбку к условному сроку
Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и ещё шесть обвиняемых по делу о нелегальном секс-тренинге в Таиланде признали себя виновными.
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IBU подтвердил перенос мужского спринта на этапе КМ в Рупольдинге
Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил перенос мужской спринтерской гонки на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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В МИД КНР призвали США уважать право на участие в «Северном потоке-2»
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя письма посла США Ричарда Гренелла компаниям ФРГ, призвала все страны уважать право организаций участвовать в «Северном потоке — 2». Об этом сообщает РИА Новости.
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Кудерметова не смогла выйти во второй круг Australian Open, проиграв Кенин
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от американки Софьи Кенин в матче первого круга первого в сезоне турнира серии Большого шлема — Australian Open.
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Аэропорт Симферополь побил рекорд по суточному пассажиропотоку
Международный аэропорт Симферополь побил рекорд по суточному пассажиропотоку, обслужив более 10 тыс. человек. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу.
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Прокуратура проверит выделение некачественного жилья сироте из Дагестана
Прокуратура Дагестана в рамках совместного проекта RT с Генпрокуратурой выяснит, почему 33-летней сироте Мадине Омаровой выделили некачественное жильё. Об этом сообщил официальный представитель ГП Александр Куренной.
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СМИ: Автобус с волейболистами «Зенита» попал в ДТП в Турции
Автобус с игроками казанского волейбольного клуба «Зенит» попал в ДТП в столице Турции — Анкаре.
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Губернатор Нижегородской области прокомментировал рейтинг городов по качеству жизни
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал RT результаты рейтинга, согласно которым Нижний Новгород признан наиболее комфортным для жизни российским городом.
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Власти рассказали о ситуации с найденными в квартире в Москве детьми
Всех детей, которые были найдены в квартире на юго-востоке Москвы в неудовлетворительном состоянии, временно отправят в один из городских приютов.
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Владимир Кличко опроверг слухи о своём возможном возвращении в бокс
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Владимир Кличко не намерен возвращаться в профессиональный бокс ради поединка с британцем Диллианом Уайтом.
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В Раде назвали «черметом» переданные Украине корабли
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук считает «черметом» военные корабли, переданные украинской стороне западными партнёрами.
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В Нижегородской области оценили рейтинг городов по качеству жизни
Заместитель председателя комитета Законодательного собрания по вопросам государственной власти Нижегородской области и местного самоуправления Александр Тимофеев прокомментировал RT результаты рейтинга, согласно которым Нижний Новгород признан наиболее комфортным для жизни российским городом.
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Сотрудники восьми аэропортов Германии объявили забастовку
Сотрудники сферы обеспечения безопасности восьми аэропортов Германии участвуют в забастовке профсоюза Verdi. Сотни рейсов задержаны, акция может затронуть около 220 000 пассажиров, сообщает Deutsche Welle.
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Колобков рассказал о задаче сборной России на ОИ-2020
Министр спорта России Павел Колобков рассказал, какая задача поставлена перед сборной России на летних Олимпийских играх 2020 года, которые пройдут в японском Токио.
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Голикова сообщила о снижении уровня бедности в России
Бедность в России продолжает снижаться. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.
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Тимошенко представила план по снижению цен на газ для жителей Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что сразу после победы на выборах новый президент подаст в парламент законопроект об изменении порядка обеспечения населения газом, согласно которому украинцы получат газ собственной добычи по цене в два раза ниже.