FAZ: французский человек-паук покорил 39-этажный небоскрёб во Франкфурте-на-Майне ради борьбы с глобальным потеплением

Ален Робер, более известный как французский человек-паук, покорил очередную вершину — на этот раз 39-этажный небоскрёб во Франкфурте-на-Майне, передаёт Frankfurter Allgemeine. Восхождение заняло всего лишь 42 минуты. Как выяснилось после спуска, с помощью своей акции Робер хотел повысить осведомлённость людей о глобальном потеплении и привлечь внимание к проблеме вырубки лесов.
У человека-паука новая миссия. Во вторник Ален Робер, более известный как французский человек-паук, одетый в костюм из змеиной кожи и свои фирменные ковбойские сапоги, без верёвки и других технических средств покорил 39-этажный небоскрёб во Франкфурте-на-Майне. Успешное восхождение заняло 42 минуты, после чего Робер сообщил СМИ, что проводит здесь демонстрацию в защиту климата. По его словам, проблема состоит в индустриализации.
АЛЕН РОБЕР, покоритель небоскрёбов: Я хочу повысить осведомлённость о глобальном потеплении после последнего климатического саммита. Его результаты были весьма разочаровывающими, потому что это значит, что почти все хотят и дальше вырубать леса Амазонии или Индонезии. Это значит, что вырубка трёх крупнейших лесов мира будет продолжаться.
Кажется, прохожие не в восторге от акции.
ЖИТЕЛЬ ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ 1: Я ничего не имею против демонстраций в поддержку борьбы с изменением климата, но останавливать движение транспорта и подвергать людей опасности не очень умно.
ЖИТЕЛЬ ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ 2: Это что-то интересное и опасное, однако я не могу сказать, что это очень хорошо, и не могу это одобрить.
Ален Робер, французский человек-паук, уже посещал финансовый центр Германии Франкфурт-на-Майне в октябре 2020 года. Тогда он покорил высотное здание Deutsche Bahn.
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