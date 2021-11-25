FAZ: французский человек-паук покорил 39-этажный небоскрёб во Франкфурте-на-Майне ради борьбы с глобальным потеплением

Ален Робер, более известный как французский человек-паук, покорил очередную вершину — на этот раз 39-этажный небоскрёб во Франкфурте-на-Майне, передаёт Frankfurter Allgemeine. Восхождение заняло всего лишь 42 минуты. Как выяснилось после спуска, с помощью своей акции Робер хотел повысить осведомлённость людей о глобальном потеплении и привлечь внимание к проблеме вырубки лесов.

У человека-паука новая миссия. Во вторник Ален Робер, более известный как французский человек-паук, одетый в костюм из змеиной кожи и свои фирменные ковбойские сапоги, без верёвки и других технических средств покорил 39-этажный небоскрёб во Франкфурте-на-Майне. Успешное восхождение заняло 42 минуты, после чего Робер сообщил СМИ, что проводит здесь демонстрацию в защиту климата. По его словам, проблема состоит в индустриализации.

АЛЕН РОБЕР, покоритель небоскрёбов: Я хочу повысить осведомлённость о глобальном потеплении после последнего климатического саммита. Его результаты были весьма разочаровывающими, потому что это значит, что почти все хотят и дальше вырубать леса Амазонии или Индонезии. Это значит, что вырубка трёх крупнейших лесов мира будет продолжаться.

Кажется, прохожие не в восторге от акции.

ЖИТЕЛЬ ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ 1: Я ничего не имею против демонстраций в поддержку борьбы с изменением климата, но останавливать движение транспорта и подвергать людей опасности не очень умно.

ЖИТЕЛЬ ФРАНКФУРТА-НА-МАЙНЕ 2: Это что-то интересное и опасное, однако я не могу сказать, что это очень хорошо, и не могу это одобрить.

Ален Робер, французский человек-паук, уже посещал финансовый центр Германии Франкфурт-на-Майне в октябре 2020 года. Тогда он покорил высотное здание Deutsche Bahn.

Дата выхода в эфир 23 ноября 2021 года.