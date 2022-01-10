NBC: на северо-востоке США вслед за мощными снегопадами приходят опасные морозы

По северо-востоку США прокатились сильные снегопады, в результате которых в некоторых районах выпало до 30 см снега, передаёт NBC. А теперь, сразу после снежной бури, миллионы американцев готовятся к опасным морозам, которые уже устанавливаются в регионе.

Сегодня миллионы людей откапываются.



ДЕВУШКА: Я всегда с нетерпением ждала первого снега.



После того как зимняя погода установилась в более чем дюжине штатов от Теннесси до Мэна, северо-восток страны этим утром охватили сильные снегопады, гололёд и минусовые температуры. Нью-Джерси объявил чрезвычайное положение.



Проблемы на дорогах наблюдались в нескольких штатах, в том числе в Массачусетсе, где во время утреннего движения транспорта из-за скользких дорог машины начали скользить, при этом за час выпадал слой снега высотой в один дюйм.



Быстро движущийся циклон образовался на юге, причём в некоторых частях Кентукки и Теннесси выпало более 15 сантиметров снега. Нашвилл сообщил о самом снежном за шесть лет дне. В некоторых районах Западной Вирджинии выпало более 30 сантиметров снега.



В районе Вашингтона, который до сих пор испытывает на себе последствия бури, прокатившейся здесь в понедельник и оставившей водителей в затруднительном положении более чем на сутки, выпало ещё больше снега.



ВОДИТЕЛЬ: Надеюсь, движение не остановится на 24 или 30 часов.



В нескольких городах, в том числе Нашвилле и Бостоне, занятия в школах отменены.



КЭЙТИ ПАРК, корреспондент NBC News: Что вы делаете с этим снегом?



МАЛЬЧИК: Делаем снежных ангелов, обкидываем друг друга снежками.



Сразу вслед за бурей устанавливаются пронизывающие до костей морозы. От северо-востока до среднего запада миллионы людей готовятся к опасно низким температурам в эти выходные. Самые высокие показатели будут в районе 20… 30 °F (-6… +4 °C), а во время утреннего ветра температура будет ощущаться ниже 10 °F (-12 °C). В некоторых местах температура будет ощущаться как -30 °F (-34 °C).



КЭЙТИ ПАРК: И эти низкие температуры будут держаться вплоть до вторника следующей недели. Здесь, в Бостоне, во вторник максимальная температура составит всего-навсего 14 °F (-10 °C).



Дата выхода в эфир 08 января 2022 года.