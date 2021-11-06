NBC: миллионы американцев столкнулись с масштабным похолоданием

Часть Соединённых Штатов охватило масштабное похолодание, из-за которого более 106 миллионов человек уже ощутили на себе температуры в районе и ниже нуля, передаёт NBC. Между тем в материале отмечается, что кое-где, например в Чикаго, первые заморозки произошли где-то на две недели позднее обычного.
Сегодня более 25 миллионов человек по всей стране были предупреждены о заморозках и морозах.
ЖЕНЩИНА: Погодные условия немного ухудшились, поэтому пришлось достать куртку.
Первый снег в этом сезоне выпадал на Среднем Западе и на северо-востоке США. В районе Великих озёр выпало почти 30 сантиметров снега — рекордный показатель для этих мест.
ДЕВУШКА: Внезапно температура опустилась до 20—30 градусов (-7… -1 °C. — ИноТВ), а теперь мы просто пытаемся вернуться в нормальное русло.
Литтл-Рок, Мемфис, Нашвилл, Шарлотт и Роли — вот лишь некоторые из городов, столкнувшихся с этим масштабным похолоданием, из-за которого более 106 миллионов человек уже ощутили на себе температуры в районе и ниже нуля.
СПЕНСЕР ДЕНТОН, метеоролог (запись): Весь Средний Юг получил предупреждение о том, что в ночь на пятницу в период с часа ночи и до 9 утра ожидаются заморозки. Так что повторюсь: одевайтесь потеплее и позаботьтесь о ваших растениях.
Снег, образовавшийся под влиянием эффекта озёр, выпал ночью в Джеймстауне, штат Нью-Йорк. Для штата это был первый ощутимый снегопад в этом сезоне.
Система предупреждения о шторме оповестила юг о дождях, которые уже идут в Техасе. Но в то самое время, когда погодные условия становятся более суровыми, некоторые районы обеспокоены тем, что им не хватит водителей для снегоуборочных машин, чтобы разобраться с этой ситуацией.
ПОЛ КОЭН, мэр города Челмсфорд: Эта проблема, которая наблюдалась последние несколько лет, лишь усугубляется.
В Массачусетсе несколько городов столкнулись с нехваткой водителей. Кое-где рабочим предлагают до 155 долларов в час.
КРИС ФЕРРЕРА, владелец буксировочной компании: Я не в состоянии удовлетворить потребности города и его жителей, для которых я работаю. И кто заполнит эту образовавшуюся пустоту?
С нами на связи из Чикаго Шак Брустер. Шак, мы обычно ждём подобных похолоданий, однако во многих частях страны в этом году всё началось довольно поздно.
ШАКИЛ БРУСТЕР, корреспондент NBC News: Очень точно подмечено. Первые заморозки в Чикаго были зафиксированы всего два дня назад, то есть на две недели позже, чем это обычно происходит. Ведь они случаются уже в районе 19 октября. Однако тут всё логично: мы наблюдали, как по всей стране, особенно здесь, в Чикаго, октябрь оказался одним из самых тёплых за всю историю наблюдений. Более того, были побиты рекорды в таких городах, как Балтимор, Сиракьюс, Толедо в штате Огайо. Там температуры были на 5—9 градусов выше среднего. Том.
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