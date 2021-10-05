WION: крупнейший медный рудник России претендует на ключевую роль в мировой энергетике

В следующем году в Сибири собираются начать разработку самого большого неосвоенного российского месторождения меди. Эти залежи, найденные ещё более 70 лет назад, могут помочь глобальному энергетическому переходу, который предусматривает отказ от углеводородов, передаёт WION.

Спустя более 70 лет горнодобывающий комплекс в России готов приступить к работе. Поскольку медь играет ключевую роль при энергетическом переходе, предусматривающем отказ от выброса углерода, этот российский медный рудник намерен стать глобальным энергетическим центром. Давайте посмотрим.

В 1949 году советская экспедиция искала в Сибири уран для ядерного арсенала, когда наткнулась на обширное месторождение меди. И 70 лет спустя этот горнодобывающий комплекс на российском Дальнем Востоке наконец-то должен начать работу в следующем году.

ВАЛЕРИЙ КАЗИКАЕВ, председатель совета директоров компании «Удоканская медь»: Удоканское месторождение было открыто в 40-х годах. Но по ряду причин ни во времена Советского Союза, ни позднее его не удавалось разработать.

Однако предстоит преодолеть определённые трудности, прежде чем месторождение станет ключевым источником для энергетического перехода. Толстые слои снега, которые покрывают находящееся на высоте 2 тысяч метров месторождение, дают представление о том, насколько сложно привести его в рабочее состояние при крайне низкой температуре.

Месторождение находится на территории, которая покрыта льдом на протяжении всего года. Это делает строительство комплекса ещё более затратным.

ВАЛЕРИЙ КАЗИКАЕВ: В связи с суровыми климатическими условиями строительство обходится очень дорого. Сейсмичность здесь достигает 9.0, что является очень высоким показателем. Кроме того, это район вечной мерзлоты. Температура здесь опускается до -60 °С. Необходимых технологий не существовало.

Тем не менее, несмотря на суровые климатические условия, операция по добыче медной руды началась. Рабочие приступили к установке взрывчатки, чтобы подорвать (замёрзшую. — ИноТВ) землю.

Месторождение, содержащее более 26 миллионов тонн меди, претендует на звание крупнейшего неосвоенного в России и третьего по величине в мире. С репортажем WION.

Дата выхода в эфир 04 октября 2021 года.