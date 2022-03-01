Daily Sabah: «предотвратить обострение» — Эрдоган заявил о готовности закрыть Босфор и Дарданеллы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности своей страны воспользоваться полномочиями по Конвенции Монтрё, позволяющими запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор или Дарданеллы, сообщает Daily Sabah. Он подчеркнул, что необходимо не допустить обострения российско-украинского кризиса, а также начать переговорный процесс для мирного урегулирования конфликта.

Турция заявила о своём намерении воспользоваться полномочиями по Конвенции Монтрё для того, чтобы не допустить обострения ситуации на Украине, сообщает Daily Sabah. Об этом на пресс-конференции после заседания правительства заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция полна решимости использовать полномочия, данные ей Конвенцией Монтрё в отношении движения судов в проливах таким образом, чтобы предотвратить обострение российско-украинского кризиса», — сказал он.

Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году, поясняет турецкое издание. Она предоставляет Анкаре право запретить или ограничить проход военных кораблей через Босфор или Дарданеллы, связывающие Средиземное и Чёрное моря.

Эрдоган также подчеркнул, что его «очень опечалили» действия Москвы по отношению к своему южному соседу. Также он упрекнул США и другие западные государства в том, что в сложившейся ситуации они заняли «нерешительную» позицию, а это свидетельствует о крахе международного порядка.

Он восхитился тем, какое сопротивление оказывают России украинские правительство и люди, а также подчеркнул важность диалога между Москвой и Киевом. «Никогда не поздно начать дружеские переговоры и добиться прогресса по всем вопросам мирным путём», — подчеркнул глава Турции.