Bloomberg: сохраняя нейтралитет по Украине, Эрдоган толкает Турцию на «задворки НАТО»

Попытки президента Реджепа Тайипа Эрдогана сохранить отношения с Владимиром Путиным и сыграть роль посредника в украинском конфликте постепенно оттесняют его на «задворки НАТО», учитывая, что он не хочет следовать рамкам единой политики альянса, пишет Bloomberg. При этом, как отмечает агентство, приток российских денег никак не нивелирует большие проблемы турецкой экономики, включая рекордную за последние 20 лет инфляцию.

Прошлым летом после нескольких лет открыто враждебных отношений президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его французский коллега Эммануэль Макрон заключили «словесное перемирие». Сейчас же оба лидера находятся в прямом контакте, учитывая, что каждый из них ведёт диалог с Владимиром Путиным с целью добиться прекращения конфликта на Украине путём посредничества, пишет Bloomberg.

Тем не менее этим потенциальным миротворцам не удалось добиться на этом направлении никакого прогресса. Проигнорировав настойчивые протесты Макрона против продолжения боевых действий и уязвив его гордость, Путин несколько более снисходительно отнёсся к предположению Эрдогана стать посредником в конфликте.

Однако, как отмечает агентство, хотя российский лидер и отправил делегацию на мирные переговоры в Стамбул, останавливать конфликт он явно не торопится. Более того, переговоры резко прекратились после сообщений о событиях в Буче. Тем не менее Турция всё же лелеет надежду, что дипломатический процесс возобновится.

При этом унижение Путиным Макрона ещё может оказать влияние на его шансы на переизбрание, учитывая, что выборы состоятся уже в конце этого месяца. Подобное развитие событий нанесло удар по его планам сделать Францию центральным игроком европейской политики. Что же касается Эрдогана, то отвечать перед турецкими избирателями ему только через год, поэтому его неспособность добиться мира не несёт для него прямой политической угрозы. Вместе с тем он не может позволить себе проигнорировать геополитические и экономические последствия последних событий.

Чем дольше будет идти конфликт, тем труднее Турции будет поддерживать её тщательно выверенный нейтралитет. На начальной фазе конфликта Эрдоган рассчитывал воспользоваться своей дружбой с Путиным в качестве рычага давления на Запад. По его мысли, НАТО должно было одновременно как пытаться удержать его в западном лагере, так и стремиться использовать его в качестве канала связи с его «дорогим другом» в Москве. Североатлантический альянс мог бы даже простить ему его предыдущие прегрешения вроде покупки российских систем ПРО вопреки протестам НАТО и санкциям США.

Вместе с тем Эрдоган надеялся, что успешное боевое применение Украиной турецких беспилотников против России опровергнет распространённое мнение, что в этом конфликте он занял не ту сторону.

В то же время турецкий лидер открыто призвал НАТО отменить эмбарго на поставки оружия Анкаре. США и члены блока уклоняются от ответа на этот запрос — что вполне логично: по их мысли, если турецкий лидер хочет пользоваться привилегиями, которые даёт членство в НАТО, то его позиция не должна отличаться от взглядов других стран, входящих в блок. Если Эрдоган не откажется от своего особого мнения, то он окажется на задворках альянса, в то время как турецкая экономика продолжит своё падение.

Учитывая, что НАТО, столкнувшись с Россией, сомкнуло ряды (даже Германия отказалась от своего пацифизма), терпение в отношении Турции и её нейтралитета подходит к концу. Отказ Эрдогана поддержать жёсткие санкции против Москвы становится всё труднее оправдать. В то время как к антироссийским санкциям присоединилась даже Швейцария, Анкара выглядит в этом плане далеко не лучшим образом.

Даже несмотря на то, что многие россияне швартуют в Турции свои яхты, везут туда чемоданы, набитые наличностью, и покупают роскошные апартаменты, эти факторы не способны нивелировать потери, которая турецкая экономика несёт из-за конфликта. В частности, инфляция в этой стране находится на максимальном уровне за последние 20 лет.

Инвесторы всё это прекрасно видят. В начале апреля S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг турецкой валюты до B+ — что на четыре уровня ниже инвестиционного уровня. Причиной понижения агентство назвало резкий рост цен на энергоносители из-за событий на Украине.