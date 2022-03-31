NTD: россияне скупают жильё в ОАЭ и Турции

Резко вырос интерес россиян к покупке недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах. Как передаёт NTD, спрос на жильё начал увеличиваться ещё в первых числах февраля, а после введения западных санкций желающих купить дома и квартиры стало ещё больше. Россияне также покупают недвижимость в Турции, Грузии, Армении и Таиланде.

В десять раз вырос интерес россиян к покупке недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах. В одной дубайской компании уже наняли трёх русскоговорящих агентов. Спрос на жильё начал увеличиваться ещё в первых числах февраля. А вместе с введением санкций Запада против России желающих купить дома и квартиры стало ещё больше.

ТЬЯГО КАЛДАС, директор компании Modern Living property: Россияне привыкли к Дубаю. Их приезжало всё больше. А сейчас стало намного больше россиян, интересующихся нашим рынком, чем два-три месяца назад.

Между Турцией, ОАЭ и Россией по-прежнему есть авиасообщение. Кроме того, россияне могут переводить деньги на счета в этих странах, а также дистанционно заключать сделки по покупке недвижимости.

В ОАЭ, если приобрести квартиру за 205 тысяч долларов, можно получить вид на жительство на три года. Потом его можно продлить.

ТЬЯГО КАЛДАС: У нас есть и другие типы виз. Если купить жильё за один миллион 400 тысяч долларов, то можно получить вид на жительство на пять лет с возможностью продления.

В Турции россияне скупают недвижимость уже много лет, но в последние недели спрос там также резко вырос. Ещё в феврале россияне купили более 500 домов, что вдвое больше, чем в прошлом году.

В Турции иностранцы также могут получить вид на жительство на три года с возможностью продления. Для этого нужно купить жильё минимум за 250 тысяч долларов и не продавать его в течение трёх лет.

Россияне также покупают недвижимость в Грузии, Армении и Таиланде.

Дата выхода в эфир 29 марта 2022 года.