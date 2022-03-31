NTD: россияне скупают жильё в ОАЭ и Турции
В десять раз вырос интерес россиян к покупке недвижимости в Объединённых Арабских Эмиратах. В одной дубайской компании уже наняли трёх русскоговорящих агентов. Спрос на жильё начал увеличиваться ещё в первых числах февраля. А вместе с введением санкций Запада против России желающих купить дома и квартиры стало ещё больше.
ТЬЯГО КАЛДАС, директор компании Modern Living property: Россияне привыкли к Дубаю. Их приезжало всё больше. А сейчас стало намного больше россиян, интересующихся нашим рынком, чем два-три месяца назад.
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