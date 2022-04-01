Daily Sabah: Эрдоган предложил провести встречу Путина и Зеленского в Турции

Анкара готова организовать встречу российского и украинского лидеров, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. При этом он подчеркнул, что сейчас сторонам очень важно добиться прекращения огня, сообщает Daily Sabah.

Турция готова организовать встречу российского и украинского лидеров. С таким заявлением выступил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, подчеркнув необходимость прекратить боестолкновения, пишет Daily Sabah.

По мнению Эрдогана, недавние переговоры представителей Киева и Москвы в Стамбуле дали «весомый импульс мирному процессу». «Решение России о значительном сокращении своих военных операций в Киеве и Чернигове действительно является важным шагом. Точно так же заявления глав государств о том, что они могут встретиться, когда будет достигнута договорённость, показывают, насколько важен этот шаг», — отметил политик, выступая перед журналистами в Узбекистане.

«Я полон решимости провести переговоры как с господином Путиным, так и с господином Зеленским, как только вернусь. На этих переговорах мы поблагодарим их обоих от себя и от имени моего народа и скажем: «Наша цель — собрать вас вместе как можно скорее», — подчеркнул Эрдоган. «В этом контексте мы готовы провести у себя встречу на уровне глав государств. А пока очень важно обеспечить временное прекращение огня», — добавил президент.

Эрдоган также предположил, что Украина не будет настаивать на вступлении в НАТО. Более того, на его взгляд, Киев также не намерен «слишком упорно» добиваться членства в Евросоюзе, особенно в свете того, что участники блока, за некоторым исключением, скептически относятся к этой идее.

Турецкий президент признал, что Анкара рассматривает возможность выступить гарантом для Украины в будущем мирном договоре, но для этого необходимо уточнить некоторые детали. При этом он повторил, что его страна не собирается присоединяться к санкциям против России, заключает Daily Sabah.