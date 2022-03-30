Hürriyet: значительный прогресс — глава МИД Турции о переговорах России и Украины в Стамбуле
На встрече в Стамбуле представителям Москвы и Киева удалось достичь наиболее значимого прогресса с начала двусторонних переговоров. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hürriyet Daily News
«Мы рады видеть, что сближение сторон увеличивается на каждом этапе. По некоторым вопросам были достигнуты консенсус и общее понимание», — отметил глава МИД Турции, выступая перед журналистами после встречи российско-украинских делегаций.
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