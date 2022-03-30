Hürriyet: значительный прогресс — глава МИД Турции о переговорах России и Украины в Стамбуле

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что на встрече в Стамбуле делегации Москвы и Киева достигли заметного прогресса в переговорном процессе. По словам чиновника, стороны нашли «общее понимание по некоторым вопросам», сообщает Hürriyet Daily News.

На встрече в Стамбуле представителям Москвы и Киева удалось достичь наиболее значимого прогресса с начала двусторонних переговоров. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hürriyet Daily News

«Мы рады видеть, что сближение сторон увеличивается на каждом этапе. По некоторым вопросам были достигнуты консенсус и общее понимание», — отметил глава МИД Турции, выступая перед журналистами после встречи российско-украинских делегаций.

«Более сложные вопросы будут решаться на более высоких уровнях. На следующем этапе предполагается, что министры иностранных дел обеих стран соберутся вместе и придадут окончательную форму общему пониманию. Затем на повестке дня встреча президентов обеих стран», — подчеркнул Чавушоглу.

По словам министра, прошедшие переговоры стали «показателем доверия» к Анкаре. Он также заявил, что турецкая сторона провела отдельные встречи с украинской и российской делегациями и обсудила вопросы гуманитарной помощи и гуманитарных коридоров.

«Мы эвакуировали с Украины более 16 500 наших граждан. Мы продолжаем работать в координации со сторонами и международными организациями, чтобы вывезти из страны как наших граждан, так и граждан третьих государств», — добавил Чавушоглу.

Перед началом переговоров турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал стороны достичь согласия и добиться прекращения огня, чтобы «положить конец трагедии». «Продление конфликта невыгодно никому», — заявил он.