Le Monde: Средиземное море стало залом ожидания для кораблей России и НАТО

После начала российской спецоперации на Украине Турция закрыла свои проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей. Поэтому корабли НАТО и России стоят в восточной части Средиземного моря и в гораздо большем количестве, чем обычно, пишет Le Monde.

На базе НАТО в критской бухте Суда не прекращается «балет истребителей», пишет Le Monde. За несколько недель этот остров видел и французский авианосец Charles-de-Gaulle, и американский Harry-S.-Truman, и самолёты разных стран.

Это связано с тем, что Россия укрепила своё присутствие в регионе после 24 февраля, пишет автор статьи. Российские корабли ходят по Восточному Средиземноморью в ожидании того, когда снова откроются проливы Босфор и Дарданеллы, которые Турция закрыла с началом российской спецоперации. «Средиземное море можно считать залом ожидания для прохода в Чёрное море, — приводит автор статьи слова специалиста из Французского института международных отношений Доротеи Шмид. — В нынешнем контексте оно имеет большое геостратегическое значение».

Российский флот в Средиземном море обычно состоит из десятка кораблей. Но, как пишет автор статьи, с начала февраля, ещё до спецоперации, Россия привела туда около 20 кораблей и три подводные лодки, тем самым чуть ли не в три раза увеличила свои силы в регионе. К тому же теперь российский флот стоит не только в сирийском Тартусе, но и простирается на запад к Криту, а также в сторону Босфора. «Где американцы, там и русские, их цель — контролировать деятельность сил союзников», — приводит издание слова французского офицера Трибо Лаверна.

Автор статьи напоминает, что Россия ушла из Средиземноморья после распада Советского Союза, её возвращение началось со спецоперации в Сирии. Но нынешнее укрепление военных сил России беспокоит НАТО больше, чем когда-либо. Эти корабли позволят России не только отправлять подкрепление в виде вооружений и солдат на Украину, но и запускать с кораблей крылатые ракеты.

В этом контексте цель французского разведывательного самолёта Atlantique 2, который патрулирует Средиземноморье, не только собирать информацию об обстановке, но и служить для России предупреждением. «Он там, чтобы показать, что Восточное Средиземноморье — пространство для манёвра союзников», — говорит его командир.

Впрочем, и США тоже перебросили в Средиземноморье два корабля, которые изначально были в Атлантике. Вашингтон снова заинтересован в Восточном Средиземноморье, он в октябре 2021 года заключил с Грецией соглашение, по которому он имеет беспрепятственный доступ к портам Суды на Крите и Александруполиса на севере Греции. Так, в марте в Александруполисе были разгружены десятки бронемашин и других вооружений, которые оттуда направились в Восточную Европу. На 16 мая назначен визит премьер-министра Греции в Вашингтон, и на переговорах они явно будут обсуждать и роль Восточного Средиземноморья в украинском конфликте, в частности будущее порта Александруполис.

От безопасности Средиземноморья зависят и экономические интересы, пишет автор статьи. Через этот регион идут 65% поставок энергоресурсов в Европейский союз и 30% мировой торговли. И для России это экономически важный регион: ежедневно через проливы Босфор и Дарданеллы проходят 3 млн баррелей нефти (3% от общемировых) и около четверти мирового экспорта зерна.

Турция потребовала, чтобы никто не отправлял свои военные корабли в Босфор, чтобы снизить напряжённость на Украине. Но по мере развития ситуации на неё будут оказывать всё больше и больше давления, считает Доротея Шмид. И если в обычные времена Турция была бы весьма недовольна укреплением союза между Грецией и США, то теперь она скорее рада, поскольку оказывается не одна на передовой. И если изначально украинский конфликт способствовал снижению напряжённости в Восточном Средиземноморье, то теперь нынешняя милитаризация региона вселяет мало надежды, делает вывод Le Monde.