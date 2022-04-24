France 2: побочные жертвы санкций — российские грузовые суда не могут покинуть порты Франции

Во французских портах уже почти два месяца заблокированы грузовые суда, которые принадлежат находящимся под санкциями россиянам, передаёт France 2. Пока владельцы в суде добиваются беспрепятственного прохождения таможни, местным властям приходится оплачивать перемещение кораблей в портах, а профсоюзам — заботиться о моряках, 50 дней не сходивших на берег.

Уже почти два месяца они загромождают французские порты. В Сен-Мало, Марселе и Буллонь-сюр-Мер российские грузовые суда, перевозящие машины или химикаты, застряли на таможне, потому что их владельцы попали под введённые против России санкции. Что делать с этими посудинами в ожидании завершения конфликта на Украине?

В Сен-Мало (регион Бретань. — ИноТВ) «Владимир Латышев» длиной в 141 метр едва помещается у причала. Его приходится постоянно двигать, чтобы дать место другим кораблям.

СТЕФАН ПЕРРЕН, вице-председатель регионального совета Бретани: Его перемещали уже много раз, три-четыре раза. Так что чем дольше продлится простой, тем больше будет этих перемещений. Даже если кажется, что это всего лишь крошечные перемещения в порту, на них каждый раз уходит много денег.

На данный момент на один корабль потратили около 50 тысяч евро. Большую часть взял на себя регион Бретань, который требует помощи от государства.

А что говорить о карантине российских моряков, которые не сходили на берег уже 50 дней? У них невозможно взять интервью, потому что нельзя попасть на борт судов. По словам этой работницы профсоюза, которая их постоянно навещает, им платят зарплату, однако их банковские карты заблокированы во Франции. Пропитание моряков полностью зависит от работодателя.

ЛОРА ТАЛЛОНО, инспектор Международной федерации транспортных рабочих: Если судовладелец не платит, моряки брошены на произвол судьбы. Так что мы несём за них ответственность и не можем их бросить. Они — побочные жертвы этих санкций.

Так сколько же времени продлится блокада этих кораблей? Суд уже позволил кораблю Pola Ariake покинуть порт Лорьян. Таможню даже обязали выплатить штраф в 100 тысяч евро в качестве возмещения убытков: там не смогли доказать, что судно действительно принадлежит попавшему под санкции россиянину. В ближайшие недели должны состояться ещё несколько судебных процессов, возбуждённых судовладельцами.