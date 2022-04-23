Ставка на отечественное и новые рабочие места — CNN рассказал о том, как Россия намерена «жить с санкциями»

Москве удалось выдержать «первоначальную силу» западных ограничений и не допустить коллапса финансовой системы, передаёт CNN. По словам телеканала, в стране используется ряд мер, чтобы сгладить негативное последствие санкций. В частности, автомобилестроение переводится на российские комплектующие, продвигается альтернатива зарубежным соцсетям и платёжным системам, а также создаются новые рабочие места в госсекторе.

В последние недели Владимир Путин уверяет общественность в том, что санкции наносят больше вреда Западу, чем России. В то же время он готовит страну к «затяжным и тяжёлым испытаниям», сообщает CNN.

«От политики экономического давления на Россию коллективный Запад отказываться не собирается», — заявил глава государства на недавнем совещании, посвящённом поддержке отечественной авиаотрасли. Поэтому, по его словам, всем секторам экономики необходимо создавать долгосрочный план, исходя из внутренних возможностей.

Путинская политика опоры на собственные силы была предсказуемой, поскольку Россия начала готовиться к подобному сценарию после включения в состав Крыма. И всё же масштаб «экономического контрнаступления», которое предпринял Запад с началом спецоперации, вкупе с уходом из страны большого числа компаний стал самым настоящим шоком, утверждает CNN.

Москва намерена обжаловать санкции, в результате которых половина её иностранных резервов оказались замороженными. В то же время уже существуют способы, с помощь которых компании, отрасли и чиновники «пытаются приспособиться к новой нормальности», отмечает телеканал и перечисляет некоторые из них.

1. Перепроектирование «Лады»

Знаменитый бренд советской эпохи очень зависит от импортных запчастей. АвтоВАЗ, производящий «Ладу», принадлежит французскому Renault, и обе компании используют единую систему закупок, утверждает CNN со ссылкой на экспертов.

После новости о том, что Renault покидает российский рынок, АвтоВАЗ объявил о спешной переделке нескольких моделей, чтобы понизить зависимость от импортных компонентов. Компания не раскрыла, о каких конкретно автомобилях идёт речь, но пообещала постепенно выпускать их в ближайшие месяцы.

В интервью CNN главный редактор «АвтоБизнесРевю» Евгений Еськов предположил, что модернизированные модели будут представлять собой более простые версии существующих автомобилей без таких дополнительных функций, как антиблокировочная система. «Просто брутальные машины из прошлого», — заявил он.

2. Переманивание пользователей из Instagram* во «ВКонтакте»

По данным компании Brand Analytics, до недавнего времени Instagram был самой распространённой социальной сетью в России. Но с началом украинского конфликта и особенно после блокировки в стране продуктов Meta** «ВКонтакте», который ранее находился на втором месте по популярности, делает всё возможное, чтобы заманить создателей контента на свою платформу, утверждает телеканал.

Компания отказывается от комиссии на монетизированный контент до конца апреля. Она также предлагает бесплатное продвижение для блогеров, которые перешли с другой платформы или повторно активировали свою страницу с 1 марта, и пошаговое руководство по запуску своего дела.

Если верить собственным данным «ВКонтакте», то эта стратегия работает. Ежемесячное количество пользователей в марте достигло рекордной отметки в 100 млн человек. В то же время с 24 февраля по 6 апреля Instagram потерял почти половину активных русскоязычных пользователей, обращает внимание CNN.

3. Отечественные кредитные карты

Россия готовилась к финансовой изоляции с тех самых пор, как ряд её крупнейших банков попали под санкции в 2014 году. В определённом смысле эти меры принесли свои плоды. Количество карт в рамках национальной платёжной системы «Мир» выросло в геометрической прогрессии.

Согласно информации Центробанка, в 2021-м было выпущено более 113 млн карт «Мир». В прошлом году на долю системы пришлось около четверти всех безналичных платежей в стране.

По мнению экспертов, этот рост был «отчасти запрограммирован» самими властями. Они сделали карты «Мир» обязательными для пенсионеров и государственных служащих. Поэтому, когда в марте Visa и Mastercard прекратили свою деятельность в России, у них уже была альтернатива.

Но «Мир» не стал полноценной заменой. Она работает только в России и нескольких других странах, в основном бывших советских республиках. Подобное отсутствие глобального охвата также затруднило попытку Москвы создать альтернативу международной платёжной системе SWIFT, утверждает CNN.

4. Создание новых рабочих мест в госсекторе

Пока Россия не столкнулась с массовой безработицей. Но это одна из проблем, которая из-за её протестного потенциала «вызывает наибольшее беспокойство» в Кремле, считает заместитель главного экономиста Института международных финансов в Вашингтоне Элина Рыбакова.

Москва пытается упредить проблему безработицы с помощью программы переподготовки и найма людей, которые раньше работали в западных компаниях. По оценкам столичного мэра Сергея Собянина, под угрозой находятся порядка 200 тыс. рабочих мест.

Он предлагает предоставить возможность людям, брошенным иностранными компаниями, заняться «чем-нибудь полезным». На создание новых рабочих мест и переобучение планируется потратить $41 млн.

Для россиян, которые строили карьеры в McKinsey или Goldman Sachs, подобные перемены были бы «резкими». Но, по мнению Рыбаковой, «большинство управленцев», работавших в зарубежных компаниях, либо уже покинули страну, либо сделают это в будущем.

«Что же дальше?» — задаётся вопросом телеканал. Он признаёт, что России удалось выдержать «первоначальную силу» западных санкций и не допустить коллапса финансовой системы. В том числе благодаря мерам, принятым ЦБ, который повысил процентную ставку и ввёл строгий контроль капитала.

Но это не означает, что худшее для страны уже позади. Согласно прогнозам МВФ, её экономика может сократиться на 8,5%. Проблема усугубится, если Европа запретит поставки российской нефти. Ещё один ключевой риск — зависимость от импортных продуктов, многие из которых попали под санкции. Разбираться с этим вопросом будет гораздо сложнее, чем решать макроэкономические проблемы, утверждает CNN.