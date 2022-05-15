SVT: «дипломатическая уловка» — шведский эксперт о нежелании Эрдогана видеть Швецию и Финляндию в НАТО

Хотя президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и заявил, что не хотел бы видеть Швецию и Финляндию в НАТО, реально речь здесь, скорее всего, идёт лишь о дипломатической уловке, пишет SVT со ссылкой на директора по научно-исследовательским работам Шведского внешнеполитического института Яна Халленберга. По его словам, Турция с большой долей вероятности даст «добро» на принятие новых членов — но попытается выторговать себе уступки, показав при этом блоку свою значимость.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Однако, по мнению директора по научно-исследовательским работам Шведского внешнеполитического института Яна Халленберга, такая риторика — это всего лишь дипломатическая уловка, пишет SVT.

«По моему мнению, вероятность того, что он в конечном счёте скажет нет, довольно мала», — отметил эксперт.

Ян Халленберг считает, что турецкий лидер — это своего рода «павлин на международной арене», который использует тему НАТО для реализации своих интересов.

«Он хочет выглядеть сильным лидером как внутри страны, так и в контексте отношений с курдами; он хочет продемонстрировать, что он важный член НАТО», — заявил Халленберг.

Халленберг также считает, что свою роль в позиции президента Турции по членству Швеции и Финляндии в НАТО сыграло и тщеславие.

«Вы отправляете своих министров в Германию, вы разговариваете с Великобританией, вы мотаетесь в Вашингтон, так почему бы вам не пойти ко мне и не спросить разрешения? Я бы сказал, что это очень важный момент», — полагает он.

Эксперт считает, что Турция в конечном счёте согласится на возможное вступление Швеции и Финляндии в оборонительный блок. «Однако чтобы он сказал «да», руководству НАТО, возможно, придётся раздобыть пару пряников», — оговорился он.

По мнению Халленберга, речь здесь может идти о разногласиях по поставкам вооружений — сфере, в которой США грозят Турции санкциями. «Тогда, возможно, американцы скажут: «Если вы будете сговорчивыми, санкций не будет». Здесь есть целый ряд различных возможностей», — подытожил он.