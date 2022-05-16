Das Erste: стремление Финляндии и Швеции вступить в НАТО разделяют не все
Словосочетанием «переломный момент» с начала боевых действий на Украине описывают многие события. Для северных стран ЕС, Швеции и Финляндии, оно означает поворотный момент в политике безопасности — отказ от очень долгой нейтральной позиции обеих стран. Финляндия сегодня официально сформулировала своё ожидаемое заявление на членство в НАТО, однако его ещё должен одобрить парламент. Швеция также устранила важную преграду на пути в альянс, получив одобрение правящих социал-демократов. Кроме того, сегодня в Берлине собрались министры иностранных дел оборонительного альянса и обозначили перспективу быстрого принятия обеих стран. Репортаж Кристиана Бленкера из Стокгольма.
Не случайно скульптура знаменитого связанного узлом пистолета создана шведом: на протяжении 200 лет страна не вела никаких войн. Неприсоединение к альянсам — внешнеполитический посыл, особенно для социал-демократов. Магдалена Андерссон уже готова выбросить его за борт. Премьер-министр выводит свою партию на новый курс.
МАГДАЛЕНА АНДЕРССОН, премьер-министр Швеции: 200 лет неприсоединения к альянсам позволили нам держаться в стороне от войн, но ввиду нынешнего развития событий мы считаем, что для нашей безопасности было бы лучше, чтобы Швеция вступила в НАТО.
Для скандинавской страны это глубокий надлом. Хотя по последним опросам большинство поддерживают вступление в НАТО, есть также протесты, как этот. Некоторые опасаются, что за счёт членства в НАТО Швеция будет также втянута в глобальные конфликты.
МУЖЧИНА: По-моему, у нас не было никаких обсуждений того, к каким последствиям это приведёт, если мы вступим в НАТО. Так не годится.
Смена караула перед дворцом Стокгольма. Эпоха перемен стремительно приближается. В том, что касается этого вопроса, шведское правительство уже не хочет ждать до выборов осенью. Соседняя Финляндия оказалась чуть быстрее в вопросе о вступлении в НАТО. Однако для обеих стран важно подать заявку в одно и то же время. Поэтому сегодня в Хельсинки президент и премьер-министр выступили перед прессой.
САННА МАРИН, премьер-министр Финляндии: Мы уже сейчас являемся близким партнёром НАТО. Однако наше желание вступить в альянс — это историческое решение, и мы надеемся, что сделаем это вместе со Швецией.
Многие страны НАТО готовы приветствовать Швецию и Финляндию с распростёртыми объятиями, но Турция нуждается в переговорах, а генеральный секретарь НАТО — в терпении.
ЙЕНС СТОЛТЕНБЕРГ, генеральный секретарь НАТО: Мы в НАТО на протяжении десятилетий доказываем, что мы умеем ставить цели и добиваться консенсуса, после чего дело движется дальше.
Завтра парламенты в Швеции и Финляндии будут рассматривать заявки. Вскоре после этого они смогут быть официально переданы в НАТО.
Дата выхода в эфир 15 мая 2022 года.
Ссылки по теме
-
Das Erste: вступление в НАТО изменит отношение россиян к Финляндии
-
France info: «не доверяем НАТО» — в Стокгольме прошёл митинг против вступления в альянс
-
SVT: «дипломатическая уловка» — шведский эксперт о нежелании Эрдогана видеть Швецию и Финляндию в НАТО
-
Politico: Путин предупредил Финляндию, что вступление в НАТО станет «ошибкой»