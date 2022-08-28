ABC News: в США напали на голландских спецназовцев
Мы переходим к другой развивающейся истории этого вечера. В Индианаполисе возле гостиницы обстреляли и ранили трёх голландских солдат. Они проходили обучение в США. Корреспондент ABC News Захари Киш расскажет нам о последних поступивших подробностях.
Ссылки по теме
-
Das Erste: мусор, смрад, сон на полиэтилене — Нидерланды не справляются с наплывом беженцев
-
Похищал собственную дочь и снабжал наркотиками Раду — «СТРАНА» рассказала о главном поставщике кокаина для «Слуги народа»
-
NBC: ненависть набирает обороты — жители нескольких американских штатов обнаружили у себя на пороге антисемитские листовки
-
CBS News: вспышка насилия в Тихуане — американцам рекомендуют не ездить к границе с Мексикой