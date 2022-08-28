ABC News: в США напали на голландских спецназовцев

Полиция Индианаполиса ведёт активные поиски преступника, который атаковал и тяжело ранил трёх военнослужащих Армии Нидерландов, которые прибыли в Америку для тренировки. По версии следователей, причиной происшествия стал конфликт между голландцами и стрелком, передаёт ABC News.

Мы переходим к другой развивающейся истории этого вечера. В Индианаполисе возле гостиницы обстреляли и ранили трёх голландских солдат. Они проходили обучение в США. Корреспондент ABC News Захари Киш расскажет нам о последних поступивших подробностях.

Сегодня вечером в Индианаполисе ведутся активные поиски после нападения на троих солдат Вооружённых сил Нидерландов.

ПОРТАЛ BROADCASTIFY.COM: Перестрелка произошла перед входом в отель Hampton Inn. По подтверждённой информации, стреляли в трёх человек, двое находятся в критическом состоянии.

Полиция сообщает, что стрельба началась возле отеля, в котором останавливались мужчины, примерно в 3:30 утра. Всё произошло в самом центре развлекательного квартала.

ПОРТАЛ BROADCASTIFY.COM: Другие звонившие говорили, что мужчина стрелял в голову (одному из голландцев. — ИноТВ) у главного входа.

Следователи полагают, что стрельба произошла после ссоры между солдатами и стрелком. По словам министра обороны Нидерландов, эти солдаты служили в подразделении специального назначения и находились в городе для обучения.

По информации полиции Индианаполиса, двое мужчин были тяжело ранены, а состояние третьего стабильно.

ЗАХАРИ КИШ, корреспондент ABC News: Голландские официальные лица заявляют, что эти солдаты находились за пределами отеля во внеслужебное время, когда произошла стрельба. Они также упомянули, что уведомили о случившемся семьи военнослужащих. Уит?

Захари Киш, спасибо.

Дата выхода в эфир 27 августа 2022 года.