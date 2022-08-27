Похищал собственную дочь и снабжал наркотиками Раду — «СТРАНА» рассказала о главном поставщике кокаина для «Слуги народа»

На днях в Киеве задержали торговца наркотиками, которым оказался Юрий Чернецкий, сообщает «СТРАНА.ua». По словам издания, мужчина считается главным поставщиком запрещённых веществ для украинской элиты, включая депутатов Рады, и имеет весьма скандальную личную жизнь.

В Киеве задержали человека, который считается одним из главных поставщиков наркотиков украинской элите. Это Юрий Чернецкий. Он весьма известен не только в криминальных, но и в светских кругах, пишет «СТРАНА.ua».

По словам издания, Чернецкий является владельцем сети барбершопов, отцом пятерых детей, «рассекает по городу на тюннингованном Porsche Cayenne» и ведёт Instagram* с 61 тыс. подписчиков. Его страница в соцсетях называется «ОПГ Святые».

Накануне городская прокуратура Киева сообщила, что в столице арестовали 48-летнего гражданина, который систематически сбывал кокаин в столице. При обыске у мужчины среди прочего нашли более 20 пакетов с расфасованным кокаином, деньги, патроны, напоминает «СТРАНА.ua».

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере почти 4 млн гривен. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Фамилия задержанного не сообщалась. Но по фото можно было чётко понять, что это Чернецкий, отмечает издание.

Он привлёк внимание СМИ ещё в прошлом году. Источники «СТРАНЫ» в правоохранительных органах назвали Чернецкого одним из главных поставщиков наркотиков для украинской политической элиты, в том числе для депутатов Верховной рады от партии «Слуга народа». Кокаин передавали заказчику в больших бумажных конвертах, маскируя покупку под передачу деловых документов.

«Передача «товара» в конвертах — это почерк Юры Чернецкого. Со стороны (либо при скрытой съёмке) всё выглядит так, будто человек получил на руки документы, большие бумажные конверты. В случае чего он типа не видел, что ему передали товар в этих конвертах, и сможет «спрыгнуть» на политическую провокацию со стороны оппонентов», — пояснял собеседник издания.

Чернецкий также известен довольно бурной светской жизнью. Несколько лет назад он привлёк внимание прессы из-за скандального развода с издательницей Полиной Неней, которая дружит с певицей Светланой Лободой и другими знаменитостями. Пара состояла в гражданском браке и имеет троих общих детей, подчёркивает «СТРАНА.ua».

Осенью 2019 года женщина обвинила своего бывшего гражданского мужа «бизнесмена Юрия Чернецкого» в похищении их трёхлетней дочери Теоны. По словам Нени, она отдала ребёнка няне, которая работает у экс-супруга, а когда пришла в условленное время за девочкой, то её не пустили в дом и сообщили, что теперь Теона будет жить с папой, поясняет издание.

Неня обращалась в полицию. Она несколько лет оббивала пороги судов и боролась за права своих детей. Любопытно, что в то время женщина рассказывала про Чернецкого много неприглядного, однако самый интересный момент — торговлю наркотиками — почему-то обошла вниманием, что в кругу их друзей «всегда вызывало живое обсуждение и троллинг», утверждает «СТРАНА.ua».

Кроме того, бизнесмен отличился тем, что набил малолетнему сыну настоящую наколку. Рисунок на тело мальчика нанесла тату-мастер Илона Буковская, которая в то время была девушкой Юрия. В том же 2019 года пара поженилась.

Новой возлюбленной Чернецкого стала певица по имени Инна Воронова. «Брюнетка часто выкладывала в TikTok смешные видеоролики с участием Юрия. А сейчас, по-видимому, будет носить ему передачи в СИЗО», — рассуждает издание.

Чернецкий и Воронова создали совместный творческий дуэт под названием «ОПГ Святые». После начала конфликта они выпустили патриотический альбом из девяти песен, заключает «СТРАНА.ua».