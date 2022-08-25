Bloomberg: внезапный визит — Джонсон пообещал Украине военное оборудование на £54 млн

В ходе неожиданного визита в Киев британский премьер Борис Джонсон пообещал Украине тысячи беспилотников и противотанковые боеприпасы на сумму £54 млн, передаёт Bloomberg. Президент Украины Владимир Зеленский наградил покидающего должность премьера Джонсона орденом Свободы и удостоил именной таблички на Аллее смелости.
В среду премьер-министр Великобритании Борис Джонсон совершил внезапный визит в Киев, пообещав Украине тысячи беспилотных летательных аппаратов и противотанковые боеприпасы, сообщает Bloomberg.
В ходе третьего с начала российской спецоперации визита в Киев Джонсон объявил о поставках Украине оборудования на сумму £54 млн. В результате общий объём военной и финансовой помощи, предоставленной Великобританией с февраля, превысил £2,3 млрд.
Британский премьер пообещал, что Великобритания «с вами и будет с вами в ближайшие дни и месяцы», добавив, что Киев «может и будет побеждать».
Как отмечает новостное агентство, визит премьера имел «напутственный тон», учитывая, что Джонсон покинет пост главы правительства уже через две недели. Кроме того, в рамках поездки президент Украины Владимир Зеленский наградил его орденом Свободы, высшей наградой для иностранных граждан, а также удостоил именной таблички на Аллее смелости перед зданием парламента.
При этом Зеленский воспользовался совместной пресс-конференцией, чтобы предупредить, что глобальная коалиция должна держаться вместе перед лицом угроз со стороны России, в том числе энергетического кризиса, блокирования портов Чёрного моря и риска ядерной катастрофы. Зеленский назвал единство Запада и Украины «ключом к победе».
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