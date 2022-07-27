WION: в Киеве собирают подписи под петицией назначить Джонсона премьер-министром Украины

Ироничная петиция с призывом к президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить премьер-министром страны уходящего главу британского правительства Бориса Джонсона уже собрала более 2500 подписей, сообщает WION. Украинцы испытывают к Джонсону особые чувства за активную поддержку и предоставление военной помощи после начала российской спецоперации, поясняется в статье. Если эта петиция наберёт более 25 тыс. голосов, Зеленский будет обязан дать официальный ответ.

Британский экс-премьер Борис Джонсон, который был вынужден недавно оставить свой пост на фоне правительственного кризиса и падения рейтинга популярности среди британских избирателей, остаётся «культовой фигурой» в Киеве, сообщает WION. Украинцы испытывают к нему особые чувства за активную поддержку и предоставление военной помощи после начала российской спецоперации, поясняется в статье.



Чтобы продемонстрировать свою любовь к Джонсону, на Украине расписывали стены домов его огромными портретами. Также его изображениями там украшают торты, ласково называемые «Джонсонюк», сообщает WION.



Более того, на официальном украинском сайте для размещения петиций на днях была опубликована «ироничная петиция» с призывом к президенту Владимиру Зеленскому назначить Джонсона премьер-министром Украины. В ней перечисляются «сильные стороны» уходящего премьер-министра Великобритании, а также подчёркивается его активная поддержка, оказанная Украине.



После публикации на сайте во вторник она набрала уже более 2500 подписей, отмечается в статье. Эта петиция была подана после того, как Джонсон вручил Зеленскому награду за лидерство имени сэра Уинстона Черчилля за его «невероятное мужество, неповиновение и достоинство», проявленные при противодействии российской спецоперации на территории Украины.



Принимая эту награду, Зеленский процитировал слова британского премьер-министра эпохи Второй мировой войны Уинстона Черчилля, сообщается в статье. И хотя в петиции за назначение Джонсона главой украинского правительства признаётся, что это не входит в рамки Конституции, однако президент Зеленский будет обязан дать официальный ответ, если она наберёт 25 тыс. подписей, поясняет WION.



Джонсон недавно был вынужден объявить о своём уходе с поста премьер-министра Великобритании после того, как множество министров из его кабинета подали в отставку в начале июля из-за продолжавшихся несколько месяцев скандальных разбирательств, касающихся нарушения этики, напоминает WION. Теперь за его пост соревнуются министр иностранных дел Лиз Трасс и бывший глава казначейства Риши Сунак.