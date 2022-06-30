Independent: «чтобы Путин потерпел поражение» — Лондон предоставит Киеву военную помощь ещё на £1 млрд

Правительство Великобритании анонсировало дополнительную военную помощь Украине размером £1 млрд, сообщает The Independent. В новый пакет помощи войдут системы ПВО, беспилотные летательные аппараты и оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. В Лондоне рассчитывают, что это поможет Киеву выйти за рамки обороны и начать наступательные операции.

Великобритания значительно увеличит поддержку Украины, предоставив Киеву дополнительную военную помощь на сумму £1 млрд, сообщает The Independent со ссылкой на заявление Даунинг-стрит.

Как отмечает издание, после того, как президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО в Мадриде призвал лидеров стран альянса сделать больше, чтобы помочь его стране, Великобритания пообещала выделить средства на развитие военного потенциала Киева.

Новый пакет помощи Украине будет включать комплексные системы противовоздушной обороны, беспилотные летательные аппараты, оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы. По словам британских чиновников, это оборудование станет первым шагом к тому, чтобы страна могла выйти за рамки обороны и проводить наступательные операции против российских военных.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия во главе с президентом Владимиром Путиным продолжает угрожать Украине и «миру и безопасности во всей Европе», тем не менее «британское оружие, техника и подготовка трансформируют оборону Украины».

«Мы будем и впредь решительно поддерживать украинский народ, чтобы Путин потерпел поражение на Украине», — приводит издание слова британского лидера.

В общей сложности, по данным Даунинг-стрит, Лондон обещал Киеву военную помощь на сумму £2,3 млрд. Средства, которые Великобритания передаёт в качестве помощи Украине, учитываются в рамках расходов Лондона на оборону, которые страна обещает увеличить в этом году примерно до 2,3% ВВП.

Как напоминает The Independent, уровень расходов на оборону стал причиной разногласий между правительством и военными, которые требуют дополнительного финансирования британских войск «для удовлетворения возросших потребностей в результате нестабильности, вызванной действиями России».

«Обязательства Великобритании перед Украиной реальны и постоянны, и мы будем поддерживать их до тех пор, пока Россия не изменит курс. Эта военная помощь поможет им активизировать борьбу с российской агрессией и обеспечит их необходимыми оборонными возможностями», — заявил министр обороны Бен Уоллес. По его словам, помощь Украине является «косвенной помощью обороне Великобритании».