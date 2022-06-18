Telegraph: Джонсон предложил Киеву программу по подготовке 10 тыс. украинских военных каждые 4 месяца

17:59 В Турции ожидают от Швеции и Финляндии выполнения требований Анкары для вступления в НАТО Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по-прежнему ожидает, что Швеция и Финляндия для вступления в НАТО предпримут конкретные шаги и выполнят требования Анкары.

17:55 Ласицкене победила в прыжках в высоту на Мемориале Игнатьева Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене завоевала золотую медаль Мемориала Игнатьева по лёгкой атлетике в Чебоксарах.

17:54 Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 16 Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае возросло до 16, все они госпитализированы, заявили в региональном оперштабе.

17:42 В ДНР заявили о гибели пяти человек за день из-за обстрела со стороны украинской армии В результате обстрела со стороны ВСУ в ДНР число погибших возросло до пяти, ещё 12 получили ранения, сообщил штаб территориальной обороны республики.

17:39 Алаев: «Спартак» не будет бойкотировать матч за Суперкубок России по футболу Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал возможный бойкот московским «Спартаком» матча за Суперкубок России 2022 года.

17:33 Джо Байден упал с велосипеда Президент США Джо Байден упал с велосипеда во время велопрогулки. Как сообщили в пуле Белого дома, сам американский лидер заявил, что он в порядке и не пострадал.

17:23 Медведев вышел в финал теннисного турнира в Галле Первая ракетка мира Даниил Медведев стал первым финалистом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в Галле (Германия).

17:21 Путин: планы по развитию медицины реализуются в России в полной мере Российские власти продолжают в полной мере реализовывать планы, связанные с развитием здравоохранения. Об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия медцентров в регионах, в которой он принял участие по видеосвязи.

17:14 Шлеменко: Емельяненко будет очень тяжело на посту президента Союза ММА России Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко прокомментировал избрание Фёдора Емельяненко на пост президента Союза ММА России.

17:13 Байден заявил, что скоро состоится его телефонный разговор с Си Цзиньпином Президент США Джо Байден сообщил, что в ближайшее время намерен провести телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

17:01 В ДНР заявили о ранении двух мирных жителей в результате обстрела Мироновки со стороны ВСУ Украинские военные обстреляли пляж в Мироновке в Донецкой Народной Республике, в результате чего ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

16:53 Алаев заявил, что вопрос с делом арбитра Матюнина будет закрыт в ближайшее время Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев прокомментировал ситуацию с проверкой по делу арбитра Алексея Матюнина.

16:53 Ariana News: в Кабуле два человека погибли во время вооружённого нападения на храм сикхов Группа боевиков совершила вооружённое нападение на сикхский храм в квартале Карте-и-Парван на западе Кабула.

16:49 В ФАС сообщили о снижении торговыми сетями наценки на продукты до 7% Торговые сети снизили более чем в три раза наценки на социально значимые продукты — до 7%, заявил глава ФАС Максим Шаскольский.

16:42 Мурашко: в России с 2021 года введено в эксплуатацию более 850 медицинских объектов Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране ввели в эксплуатацию 854 новых объекта медицинской инфраструктуры начиная с 2021 года. Об этом он сказал по видеосвязи в ходе церемонии открытия медицинских центров в регионах России.

16:42 Дасаев — о возможном переходе Зиньковского в «Спартак»: Бакаев сильнее Антона Серебряный призёр чемпионата Европы и бывший вратарь «Спартака» Ринат Дасаев поделился мнением о возможном трансфере полузащитника «Крыльев Советов» Антона Зиньковского в состав красно-белых.

16:32 Центр Донецка подвергся интенсивному обстрелу Украинские военные продолжают обстрел Донецка, в Авдеевке зафиксированы прилёты снарядов калибра 155 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

16:29 РИА Новости: будущее Агаларова определится на следующей неделе На следующей недели прояснится, где продолжит карьеру форвард «Уфы» Гамид Агаларов

16:19 Путин: в регионах нужно улучшать систему оплаты труда медицинских работников В регионах России нужно улучшать систему оплаты труда медицинских работников, заявил глава государства Владимир Путин на церемонии открытия по видеосвязи региональных медцентров.

16:15 В «Спартаке» опровергли трансфер Зиньковского В «Спартаке» опровергли информацию о том, что клуб подписал контракт с полузащитником «Крыльев Советов» Антоном Зиньковским.

16:08 Мурашко сообщил о снижении смертности от онкологии в России В России смертность от онкологии за год снизилась на 3,8%, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

16:06 «РБ Спорт»: Зиньковский подписал контракт со «Спартаком» Полузащитник «Крыльев Советов» Антон Зиньковский заключил соглашение со «Спартаком».

16:03 Женский «Локомотив» стал обладателем Суперкубка России Матч за женский Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА завершился со счётом 2:1.

15:59 Минобороны России сообщило об уничтожении хранилищ топлива ВСУ у Кременчуга и Лисичанска Российские военные уничтожили у Кременчуга и Лисичанска мощности по переработке нефти и хранилища топлива, предназначенные для снабжения ВСУ в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

15:57 В Калужской области заявили о готовности иностранных автопроизводителей возобновить работу Ряд иностранных автопроизводителей готовы в ближайшее время возобновить работу в Калужской области, заявил глава региона Владислав Шапша.

15:47 Путин выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников спецоперации Президент России Владимир Путин выразил благодарность военным медикам за спасение жизней участников специальной военной операции. Об этом он сказал по видеосвязи в ходе церемонии открытия медицинских центров в регионах России.

15:45 Фетисов — о возвращении Буше в «Авангард»: важна моральная составляющая Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о том, что «Авангард» подписал контракт с американским нападающим Ридом Буше.

15:41 В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой со стороны ВСУ Украинские военные обстреляли населённый пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

15:29 Читатели Le Figaro обратили внимание на позицию Путина о членстве Украины в ЕС Читатели французской газеты Le Figaro прокомментировали заявление российского президента Владимира Путина о членстве Украины в ЕС, сделанное им на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

15:21 Осака снялась с Уимблдонского турнира Японская теннисистка Наоми Осака не выступит на Уимблдоне в 2022 году.

15:20 Российские войска уничтожили за сутки восемь украинских беспилотников Российские средства ПВО уничтожили восемь беспилотников украинских военных, в том числе ударный беспилотник Bayraktar ТB2. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

15:08 Кадыров заявил о выходе мирных жителей из промзоны в Северодонецке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о выходе мирных жителей из промышленной зоны Северодонецка и опубликовал видеоинтервью с ними.

15:08 Баженов: очевидно, что у «Зенита» есть админресурс Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился мнением, помогают ли «Зениту» люди не из футбола.

14:59 Медведев усомнился в возможности возобновления переговоров России и Украины в августе Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал заявление члена украинской делегации о возможности возобновления переговоров между Москвой и Киевом в конце августа.

14:51 Агент Влашича заявил, что Никола не заинтересован в возвращении в ЦСКА Тончи Мартич, агент полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, рассказал, что его клиент не намерен возвращаться в московский ЦСКА.

14:46 Минугля ДНР сообщило о поднятии на поверхность горняков из обесточенной шахты им. Засядько Все горняки шахты им. Засядько в Донецке, которая была обесточена из-за обстрела ВСУ, подняты на поверхность.

14:42 Глушаков поделился впечатлениями от организации женского Суперкубка Полузащитник «Химок» Денис Глушаков оценил уровень организации женского матча за Суперкубок России между ЦСКА и «Локомотивом».

14:35 Число пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани возросло до 13 Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Краснодарском крае возросло до 13, все они госпитализированы, заявили в региональном управлении МВД.

14:25 В оргкомитете ПМЭФ заявили, что Госдеп США призывал всех бойкотировать форум Госдеп США разослал странам официальные депеши с призывом не приезжать на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

14:22 Владелец «Велеса» рассказал о переименовании ФНЛ-1 и ФНЛ-2 Президент и владелец «Велеса» Евгений Шиленков рассказал, что в ближайшее время ФНЛ-1 и ФНЛ-2 могут вернуться к старым названиям.

14:19 Российские войска поразили четыре взвода ВСУ с американскими гаубицами М777 в ДНР ВКС России поразили четыре украинских взвода, управлявших 155-мм американскими гаубицами М777. Об этом сообщил официальный представитель российского Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

14:07 Оргкомитет ПМЭФ: мощность DDoS-атак на инфраструктуру форума составила 140 Гбит/с Накануне ПМЭФ мощность DDoS-атак на инфраструктуру форума составила 140 Гбит/с, заявил советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

13:58 Российская авиация уничтожила за сутки более 160 националистов на Украине Силы российской оперативно-тактической и армейской авиации уничтожили более 160 националистов на Украине за минувшие сутки, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

13:55 Червиченко заявил, что проводить матч за Суперкубок в Питере — перебор Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о том, что РФС не должен был выбирать Санкт-Петербург для проведения матча за Суперкубок России.

13:42 Колосков отреагировал на возможное расширение РПЛ Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал возможное расширение Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд с сезона-2023/24.

13:41 РИА Новости: совершено покушение на главу УСИН по Херсонской области Соболева Украинские террористы с помощью взрывного устройства совершили покушение на главу херсонского управления службы исполнения наказаний Евгения Соболева.

13:37 В ДТП с автобусом на Кубани пострадали 11 человек В результате аварии с автобусом в Краснодарском крае пострадали 11 человек. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

13:26 В ФХР рассказали, как планируется разделение КХЛ на «сильных» и «слабых» В Федерации хоккея России (ФХР) рассказали о предложении по реструктуризации чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

13:19 Хакеры атаковали внутреннюю сеть партии зелёных в ФРГ Неизвестные совершили несколько кибератак в конце мая и первой половине июня на внутреннюю сеть партии зелёных в ФРГ, подтвердили в партии агентству DPA.