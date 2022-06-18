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Telegraph: Джонсон предложил Киеву программу по подготовке 10 тыс. украинских военных каждые 4 месяца

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Премьер-министр Британии Борис Джонсон предложил Киеву программу, в рамках которой Соединённое Королевство будет готовить до 10 тыс. украинских военных каждые четыре месяца, пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, британский премьер озвучил это предложение в ходе своего неожиданного визита в столицу Украины.
Telegraph: Джонсон предложил Киеву программу по подготовке 10 тыс. украинских военных каждые 4 месяца
AP

Британский премьер Борис Джонсон в ходе неожиданного визита в Киев предложил Украине программу военной подготовки под руководством Великобритании, пишет The Daily Telegraph. Эта программа, по словам Джонсона, может «изменить баланс» в украинском конфликте.

Украинские силы будут обучаться по британской схеме, которая, по словам правительства Соединённого Королевства, обладает потенциалом для подготовки до 10 тыс. военных каждые четыре месяца.

Джонсон заявил, что данная программа, разработанная для восполнения дефицита инструкторов на Украине и основанная на опыте британской армии, позволит использовать «самую мощную силу — решительный настрой украинцев на победу».

Если Украина примет предложение Лондона, то её солдат будут обучать «победоносным навыкам для передовой», отмечает The Daily Telegraph.

Визит британского премьера в Киев состоялся на следующий день после того, как украинскую столицу посетили лидеры Франции, Германии и Италии.

Как напоминает издание, в период с 2015-го по февраль этого года Великобритания осуществила подготовку более 22 тыс. украинских военнослужащих.

С 24 февраля Великобритания направила Украине гуманитарную, экономическую и военную помощь на сумму более 1,3 млрд фунтов, говорится в статье.

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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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