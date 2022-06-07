CNN: Борис Джонсон пережил вотум недоверия и может вздохнуть с облегчением, но передышка будет небольшой

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон одержал победу на голосовании по вотуму недоверия, сообщает CNN. Его поддержали 211 парламентариев от Консервативной партии, но число тех, кто выступил за отставку — а именно 148 — превзошло даже самые пессимистические прогнозы сторонников премьера. Так что позиция Джонсона сильно пошатнулась, и его политическое будущее в опасности, рассказывает американский телеканал.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пережил вотум недоверия, вынесенный ему его однопартийцами, сообщает CNN. 211 парламентариев от Консервативной партии проголосовали за то, чтобы оставить его лидером их политического объединения и сохранить за ним пост премьера. 148 выступили за отставку.

Сам Джонсон назвал результаты голосования «убедительными» и «однозначными»: «Я думаю, это хороший результат для политики и для страны». Но наблюдатели за происходящим в парламенте не могли не заметить бледные лица тех, кто поддержал премьера. Результаты вотума превзошли их самые пессимистические прогнозы. В преддверии голосования они считали, что самый худший сценарий — это если за отставку выступят 80 депутатов. Так что позиция Джонсона сильно пошатнулась, констатирует CNN.

Он и его союзники теперь надеются, что Консервативная партия и остальная страна смогут забыть о скандальной вечеринке в лондонской резиденции во время пандемии коронавируса. Но его политическое будущее до сих пор в опасности. Рейтинг премьера продолжает падать, а вместе с ним и рейтинг его партии. Политическое объединения сотрясла череда скандалов, связанных не только с так называемым «партигейтом», но и нарушением законов о лобби, а также сексуальными домогательствами в отношении несовершеннолетних.

Победа на голосовании предоставляет Джонсону иммунитет на 12 месяцев, объясняет CNN. Однако уже ходят слухи, что парламентарии, возмущённые тем, что вотум прошёл так рано, подумывают о том, как изменить эти правила. Ведь по мере снижения популярности Джонсона снижается и популярность партии. Этим летом консерваторы могут потерять два места в парламенте. И тогда даже самому преданному стороннику Джонсона будет тяжело отрицать, что его низкий рейтинг никак с этим не связаны. В какой-то момент депутаты забеспокоятся о своих собственных местах на следующих выборах в 2024. Так что, как бы Джонсон не цеплялся за свой пост, многие парламентарии считают, что это лето — самый подходящий момент для того, чтобы избавиться от него и найти нового лидера.

Чтобы избежать этого, Джонсону нужно будет поднять популярность своей партии в стране. Но сейчас этого тяжело будет добиться по ряду причин. В данный момент Великобритания переживает самый худший потребительский кризис за последние десятилетия. При этом консерваторы находятся у власти с 2010 года, и ум уже трудно утверждать, что они знают решение этой проблемы. К тому же некоторые сторонники Джонсона сами признают, что их лидер утратил былую харизму и производит впечатление уставшего человека, у которого нет идей. «Сейчас Борис Джонсон может на время вздохнуть с облегчением. Но победа на этом голосовании по вотуму недоверия даёт ему лишь небольшую передышку», заключает CNN.