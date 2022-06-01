ES: у Джонсона «большие неприятности» — ему грозит вотум недоверия уже на следующей неделе

В правящей Консервативной партии Великобритании «очень обеспокоены» содержанием доклада Сью Грей о нелегальных вечеринках на Даунинг-стрит, пишет Evening Standard со ссылкой на интервью бывшего лидера тори лорда Уильяма Хейга. По словам политика, у британского премьер-министра сейчас «большие неприятности», а в ближайшие недели парламент может выразить ему вотум недоверия.

Во вторник бывший лидер Консервативной партии Великобритании лорд Уильям Хейг заявил в интервью Times Radio, что у премьер-министра сейчас «большие неприятности», и уже на следующей неделе главе государства могут выразить вотум недоверия, сообщает Evening Standard.

По словам Хейга, «уважаемые» члены парламента из консерваторов начали отворачиваться от Бориса Джонсона после публикации компрометирующего доклада о «партигейте». Бывший лидер тори добавил, что в правящей партии «очень обеспокоены» содержанием доклада Сью Грей. Как напоминает американская газета, расследование установило, что Джонсон возглавлял «культуру пьянства», которая процветала на Даунинг-стрит во время пандемии. На этих нелегальных вечеринках поглощали «чрезмерное» количество алкоголя, проявляя неуважение к уборщикам и охранникам.

Уильям Хейг также отмечает, что некоторые члены парламента хотели бы отложить решение вопроса о политической судьбе Бориса Джонсона на время дополнительных выборов в Уэйкфилде, Тивертоне и Хонитоне 23 июня, однако другие намерены настаивать на более раннем голосовании. «Многие ошибочно посчитали события последней недели знаком того, что неприятности закончились и Борис свободен, — заметил политик, — однако на самом деле в Консервативной партии царят совсем другие настроения: она очень, очень обеспокоена содержанием этого доклада». Хейг считает, что тори необходимо «так или иначе» решить эту проблему, потому что для «эффективной» работы партии нужно «или объединиться вокруг действующего премьер-министра, или решить его сместить». По словам экс-лидера консерваторов, они постепенно идут по второму пути к голосованию, которое может состояться «или на следующей неделе, или где-то в конце июня».

В статье указывается, что Борису Джонсону выразят вотум недоверия, если 54 консерваторов-парламентариев напишут главе Комитета 1922 года Грэму Брэйди с таким требованием. На данный момент 17 политиков подтвердили факт отправление письма, в то время как другие 20 человек призвали премьер-министра уйти в отставку, но не сообщили о письме. Ещё 32 тори публично раскритиковали Джонсона за скандал, пишет Evening Standard.