CBS: в попытке вернуть популярность Борис Джонсон решил избавиться от метрической системы

Британский премьер, как ему кажется, нашёл способ восстановить пошатнувшийся рейтинг. Его правительство предлагает отменить закон, требующий использования метрических единиц измерения, и вернуться к имперской системе, сообщает обозреватель CBS News Саймон Бейтс.

Популярность премьер-министра Великобритании среди его сограждан падает. Но, по словам Саймона Бейтса в этом выпуске рубрики London Calling, Борис Джонсон делает кое-что, что, как он рассчитывает, поможет ему вернуть благосклонность публики. И мы, как всегда, напоминаем: мнения Саймона являются его собственными и не обязательно отражают точку зрения CBS News.

САЙМОН БЕЙТС, обозреватель CBS News: Здесь, в Британии, мы отмечаем платиновый юбилей королевы Елизаветы, а это значит, что она возглавляет наше государство на протяжении потрясающих 70 лет. Празднования вот-вот начнутся, но они сопровождаются самой необычной политической агитацией, которую я когда-либо видел.

Согласно опросам общественного мнения, рейтинг нашего премьер-министра Бориса Джонсона продолжает падать. Поэтому он решил покрыть себя юбилейной позолотой и придумал то, что, он, без сомнения, считает поразительно-сногсшибательным планом по возвращению популярности. Его правительство предлагает отменить закон, требующий использования метрических единиц измерения.

Теперь давайте проясним, что мы разработали так называемую имперскую систему измерений: футы, дюймы, мили, фунты и унции. Но в последние годы мы постепенно отказались от них, научившись вместо этого пользоваться метрической системой — вы знаете, сантиметры, метры, граммы, килограммы, — как почти все остальные страны в мире, кроме вас и пары других.

В итоге у нас получился типичный запутанный британский компромисс — сочетание имперских и метрических единиц измерения. Мы можем оценивать товары в унциях, но на ценнике также необходимо указывать вес в граммах. Наши дорожные знаки показывают расстояния в милях, а поля для гольфа измеряются в ярдах, и мы научились жить со всем этим.

Я думаю, что британское правительство ожидало, что его предложение будет столь же популярным, как и антиевропейская кампания Бориса Джонсона по брекситу. Но в действительности оно было встречено дружным презрением. Большинство людей здесь видят в этом циничную попытку выехать за счёт торжественных выходных в честь королевы Елизаветы, а Джонсон — шанс убедить пожилых избирателей в том, что их прошлое было лучше, предложив им кусочек бессмысленной ностальгии.

«Что дальше? — должно быть, думает она (королева. — ИноТВ). — Вернём суды над ведьмами и публичную порку?»

Сегодня с вами был London Calling с Саймоном Бейтсом для CBS News из Девона.

Дата выхода в эфир 31 мая 2022 года.