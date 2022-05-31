Guardian: экс-генпрокурор Великобритании призвал Джонсона уйти в отставку из-за «партигейта»

Джереми Райт, бывший министр культуры Великобритании и генеральный прокурор Англии и Уэльса, призвал Бориса Джонсона уйти в отставку с поста премьер-министра, сообщает The Guardian. Он обвинил Джонсона в нанесении «реального и долговременного ущерба репутации не только этого правительства, но и институтов власти в целом» из-за организации вечеринок в своей резиденции во время локдауна. Райт присоединился к группе из 20 консерваторов, требующих отставки премьер-министра.

Джереми Райт, бывший министр культуры Великобритании и генеральный прокурор Англии и Уэльса, присоединился к группе из 20 членов парламента от Консервативной партии, призывающих Бориса Джонсона уйти в отставку, сообщает The Guardian.

В письме, размещённом на личном веб-сайте, Райт заявил, что «не уверен, что премьер-министр сознательно ввёл в заблуждение Палату общин». При этом он подчеркнул, что Джонсон мог бы проявить большую осторожность, утверждая, что в его резиденции не проводились вечеринки во время локдауна, и изменить показания раньше.

Вотум недоверия Джонсону будет вынесен в том случае, если 54 члена парламента от Консервативной партии передадут свои заявления в «Комитет 1922 года». Число заявителей не разглашается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый порог. Однако сообщается, что в настоящий момент заявления подали примерно 20 консерваторов.

Райт подверг резкой критике высокопоставленных чиновников, в частности бывшего личного секретаря Джонсона Мартина Рейнольдса, за сознательное планирование мероприятий, не разрашённых во время локдауна. Вину за произошедшее Райт возлагает в первую очередь на Бориса Джонсона. «Я не могу согласиться с тем, что премьер-министр не несёт личной ответственности за это», — отметил Райт.

Он добавил, что эти события, вероятно, нанесут «реальный и долговременный ущерб репутации не только этого правительства, но и институтов власти в целом».

«Это важно, потому что, к сожалению, вероятно, что правительству снова придётся просить граждан этой страны следовать правилам, которые будет трудно соблюдать, и идти на жертвы, которые будет трудно вынести, чтобы служить всеобщему благу или сохранять его», — подчеркнул Райт.

«Сейчас мне кажется, что премьер-министр, оставшийся у власти, будет препятствовать достижению этих важнейших целей. Поэтому я с сожалением пришёл к выводу, что на благо нынешнего и будущих правительств премьер-министр должен уйти в отставку», — заключил Райт.

Заявление ненадолго исчезло с веб-сайта Райта вскоре после своего появления, но затем появилось вновь, пишет The Guardian.