Чистка кабинета министров и изменение стиля руководства — Independent рассказал, как Джонсону не потерять пост премьера

Несмотря на победу Бориса Джонсона в голосовании по вотуму недоверия, премьер-министр Великобритании остался «глубоко уязвлённым», пишет The Independent. Как противники, так и сторонники Джонсона призывают его реорганизовать кабинет министров, чтобы сохранить свой пост на фоне недоверия избирателей из-за скандала вокруг «партигейта».

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвали провести чистку своего кабинета по итогам состоявшегося в понедельник голосования: 211 парламентариев выступили против предъявления ему вотума недоверия, однако 148 членов парламента проголосовали за, сообщает The Independent.

Как отмечает издание, победа избавила Джонсона от «унизительного изгнания» с Даунинг-стрит его собственной партией, но всё же оставила премьера «глубоко уязвлённым». Так, 41,2% членов парламента от Консервативной партии выступили против своего лидера, что превзошло самые пессимистические прогнозы его союзников. Кроме того, число выступивших против Джонсона значительно выше, чем 36,9%, выразивших недоверие Терезе Мэй за шесть месяцев до того, как она была вынуждена покинуть пост премьер-министра.

Выступая на Даунинг-стрит через несколько минут после объявления результатов, Джонсон заявил, что правительство теперь может «двигаться дальше» после «убедительного» и «однозначного» результата. Премьер добавил, что не собирается проводить досрочные парламентские выборы.

«В результате этого решения парламентской партии, которое я приветствую, мы завершили то, что тянулось слишком долго, и теперь у нас есть возможность объединиться, продолжить и выполнить работу над приоритетами народа, что мы и собираемся сделать», — отметил глава британского правительства.

Тем не менее критики Джонсона дали понять, что не откажутся от призывов к его отставке, полагая, что она произойдёт не позже осени. Один из членов парламента, пожелавший остаться анонимным, заявил в беседе с The Independent, что Джонсону «пришёл конец», призвав кабинет министров вмешаться. Ещё один анонимный источник издания в парламенте назвал ущерб, нанесённый позициям Джонсона, «окончательным».

Парламентарий Роджер Гейл заявил, что «удивится, если премьер-министр всё ещё будет находиться на Даунинг-стрит осенью», а член парламента от Йорка Джулиан Стерди отметил, что премьеру следует «обдумать свою позицию», так как он «больше не пользуется полным доверием парламентской партии».

«Члены парламента от Консервативной партии сделали свой выбор сегодня вечером. Они проигнорировали британский народ и крепко привязали себя и свою партию к Борису Джонсону и всему тому, что он представляет», — приводит The Independent слова лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера.

По словам критиков Джонсона, ему придётся изменить стиль своего руководства и провести радикальную реорганизацию своего кабинета, чтобы остаться у власти. В частности, они настаивают на увольнении сторонников жёсткой линии: министра культуры Надин Доррис и лорда-председателя совета Марка Спенсера — которые не справляются со своими обязанностями и вызывают недовольство избирателей. На их места Джонсону предлагают взять тех, кто лучше отражает либеральные ценности Консервативной партии.

В обращении к рядовым депутатам, не являющимся членами кабинета министров, за несколько часов до голосования Джонсон пообещал снизить налоги, сократить регулирование и государственные расходы, призвав не отдавать власть лейбористам, впадая в «бессмысленные братоубийственные дебаты о будущем нашей партии».

Однако, как отмечает издание, не только критики Джонсона высказались за реорганизацию его кабинета. Так, один из бывших членов кабинета министров, голосовавший в поддержку премьера, заявил, что ему нужна более сильная команда, пока он пытается вернуть доверие избирателей после скандала вокруг вечеринок на Даунинг-стрит во время локдауна. Сторонники Джонсона так же, как и его критики, выступают за отставку тех министров, кто повторяет «фразы для отвода глаз» по поводу скандала вокруг «партигейта», оглупляя их и премьер-министра.

The Independent напоминает, что, согласно правилам, очередное голосование по вотуму недоверия может состояться не раньше, чем через 12 месяцев. Однако в парламентском Комитете 1922 года дали понять, что они могут изменить правила, чтобы голосование о вотуме недоверия премьер-министру состоялось раньше.