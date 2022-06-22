«Самый дорогой сеанс психотерапии в истории» — обозреватель Guardian о частых звонках Джонсона Зеленскому

Борис Джонсон пользуется российской спецоперацией на Украине в надежде укрепить своё положение в качестве премьер-министра Великобритании, пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. Однако телефонные разговоры и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским Джонсону нужны не только ради хороших заголовков, но и для совета и утешения от «своего друга».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пользуется украинским конфликтом, для того чтобы попытаться укрепить своё довольно шаткое положение на родине, пишет британский писатель, обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс.

По словам Дженкинса, после череды скандалов премьеру приходится нелегко, однако за советом и поддержкой он обращается не к помощникам, секретарям или жене. Как ни странно, Джонсон обращается к тому, кто находится в ещё более тяжёлом положении — к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Так, в прошлую среду неожиданно для Джонсона в отставку ушёл его советник по этике Кристофер Гейдт, а самому премьеру предстояла важнейшая конференция с членами парламента от северных округов перед предстоящими дополнительными выборами в Уэйкфилде. Однако вскоре после заявления Гейдта Джонсон отказался от поездки в Йоркшир в пользу визита в Киев. Как отмечает автор статьи, премьер, который, вероятно, решил, что поездка в страну, где идут боевые действия, — ничто по сравнению с членами парламента, чьё доверие к нему пошатнулось, «явно и отчаянно нуждался в объятиях и утешительной беседе своего друга Зеленского».

Исследование, проведённое изданием The i, показало, что эти внезапные контакты с Зеленским точно совпали с наиболее непростыми и унизительными для Джонсона моментами на родине. 6 июня глава Комитета 1922 года Консервативной партии Грэм Брэди обявил о том, что представители тори в парламенте готовы проголосовать по вопросу о недоверии премьер-министру. В этот же день Джонсон разговаривал по телефону с Зеленским. Месяцем ранее, 5 мая, в день региональных выборов с неутешительными для консерваторов результатами, Джонсон искал утешения всё у того же президента Украины.

30 апреля стало известно об отставке члена парламента Нила Пэриша, которого обвинили в просмотре порнографии на телефоне в палате общин. Джонсон позвонил в Киев. 23 апреля появились новости о том, что полиция выписывает очередные штрафы за вечеринку, проведённую на Даунинг-стрит во время карантина. Джонсон звонил в Киев. 16 апреля, когда ООН осудила схему Лондона по отправке беженцев в Руанду, Джонсон позвонил Зеленскому. 12 апреля, когда за «партигейт» был оштрафован сам Джонсон, он также звонил в Киев.

По мнению Дженскинса, во время этих телефонных разговоров лидеры маловероятно обсуждали стратегии в Донбассе. Джонсону просто нужны были «плечо знаменитости, на котором можно поплакать, и хороший новостной заголовок».

При этом британской общественности неизвестно, что именно во время этих бесед обсуждают Джонсон и Зеленский, известно лишь то, что каждый раз британский премьер «словно из воздуха» выделяет очередной транш денег британских налогоплательщиков на помощь Украине. Обозреватель The Guardian называет это, «вероятно, самым дорогим сеансом психотерапии в истории».

Конечно, Дженскинс допускает, что все эти звонки могут быть чистым совпадением. По его словам, все лидеры нуждаются в совете и утешении и часто находят их в необычных местах. Но так как, вступая на пост премьера, Джонсон уволил всех, кто мог быть дать ему беспристрастный совет, сегодня ему, похоже, приходится полагаться на неопытную жену и ставшего президентом украинского комика, у которого, как, по всей видимости, решил премьер, «есть время, которое можно убить на облегчение внутриполитических проблем Джонсона, в отличие от более насущных проблем».

Как пишет в своей статье для The Guardian Дженкинс, Джонсон явно прибег к крайней мере, к которой прибегает любой лидер, оказавшийся в тяжёлом положении: «нашёл хорошую войну». Развязывание одной войны однажды спасло бывшего премьер-министра Маргарет Тэтчер, а сражение в другой позволило заработать репутацию Уинстону Черчиллю. Возможно, иронизирует обозреватель, британцы должны быть благодарны Джонсону за то, что он не начал свою собственную войну, вместо этого воспользовавшись спецоперацией России на Украине.