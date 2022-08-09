Bloomberg: премьер-министр Польши не нашёл времени для прощальной встречи с Джонсоном

В офисе премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого сообщили, что он не сможет выделить время для прощальной встречи с Борисом Джонсоном, который меньше чем через месяц покинет пост главы британского правительства. Ранее была достигнута предварительная договорённость о том, что Джонсон совершит в августе визит в Варшаву, однако теперь эти планы вряд ли осуществятся, сообщает Bloomberg.

Власти Польши не смогли выделить время для организации прощального визита британского премьер-министра Бориса Джонсона, который собирался приехать в гости к своему польскому коллеге Матеушу Моравецкому, пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники в правительственных кругах. Джонсон, который находится в офисе последний месяц, пытается успеть перед своим уходом в отставку совершить серию официальных визитов и телефонных переговоров с мировыми лидерами, поясняется в статье.



Запланированная ранее в рамках этой серии прощальных визитов и телефонных звонков Джонсона поездка в Варшаву должна была состояться 8 августа, однако план провалился, хотя ещё на прошлой неделе британские чиновники надеялись на его осуществление, сообщает Bloomberg. Была проведена большая работа по согласованию этого визита, в рамках которой британские и польские официальные лица обсудили несколько возможных дат и достигли предварительных договорённостей, проинформировав об этом прессу.



Однако визит пришлось отменить после того, как из офиса главы правительства Польши поступила информация, что Моравецкий «не сможет найти времени» для прощальной встречи с уходящим премьер-министром Великобритании. Об этом в интервью Bloomberg рассказали неназванные представители администрации, которые были знакомы с ходом этих обсуждений, говорится в статье.



К разочарованию команды Джонсона, польская сторона сообщила им о том, что запланированный на начало августа визит Джонсона придётся отменить и крайне маловероятно, что Моравецкий сможет найти время для организации новой встречи до того момента, как нынешний британский премьер-министр покинет свой пост в сентябре, сообщили эти осведомлённые источники.



В свою очередь, официальный пресс-секретарь Джонсона Макс Блейн заявил журналистам, что визит в Польшу изначально планировался на прошлой неделе, но вместо этого глава британского правительства посетил похороны известного североирландского политика Дэвида Тримбла. Блейн также подтвердил, что дальнейшие даты для переноса визита ещё не согласованы с польскими властями, в то время как в офисе Моравецкого не ответили на запрос Bloomberg о комментариях, говорится в статье.



Команда Джонсона также обратилась в Белый дом с просьбой о завешающем телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, однако обе стороны до сих пор не смогли согласовать подходящее время, сообщили Bloomberg те же источники. Белый дом также отказался от комментариев по этому поводу.

Однако на Даунинг-стрит надеются, что телефонный разговор с Байденом всё же состоится до ухода Джонсона из офиса, пояснили британские чиновники. По их словам, Джонсон также надеется провести на этой неделе телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.