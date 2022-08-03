«Сначала Моравецкий — и только потом Россия»: поляки указали на виновников подорожания жизни

Когда до выборов в Польше остаётся чуть больше года, цены, в том числе на энергоносители, и вообще доступ к ним, превращаются в одну из ключевых политических тем в стране. Ситуация в преддверии предстоящего отопительного и в то же время политического сезона сегодня для правящей партии «Право и справедливость» очень сложная, пишет в Rzeczpospolita польский журналист Михал Коланко.

Издание получило доступ к результатам опроса, проведённого YouGov для организации More in Common Polska, которые говорят о том, что 71% опрошенных уверены в том, что дела в стране движутся не в том направлении. Противоположного мнения придерживаются всего-навсего 16%. «Правительство утверждает, что делает всё возможное, чтобы справиться с кризисом. Однако поляки этим заверениям скорее всего не верят», — отмечает журналист. Он обращает внимание на то, что 59% поляков утверждают, что власти страны делают слишком мало, чтобы предотвратить возможный дефицит тепло- и электроснабжения зимой.

В статье Михал Коланко рассказывает, что стратегия правительства Матеуша Моравецкого по борьбе с ростом стоимости жизни не нравится 67% опрощенных. В росте стоимости жизни 54% избирателей обвиняют политику польского правительства, 45% указывает на Россию, а 39% на зависимость от ископаемых видов топлива.

«Негативное отношение сторонников оппозиции к правительству неудивительно, однако показательно то, что критическая оценка его деятельности проникла и в круг избирателей партии «Право и справедливость». «Мягкий» избиратель начинает терять веру в правительство, по крайней мере на настоящем этапе. Это также прослеживается во всё более шаткой поддержке для ПИС в ходе опросов», — говорит Rzeczpospolita директор More in Common Polska Адам Трачик.

По его словам, вера в способности правительства в преодолении кризиса подрывается и у некоторых людей, которые до сих пор заявляют о своей поддержке партии «Право и справедливость». Если партия не сохранит поддержку в ходе настоящего кризиса, то она не будет в состоянии повторить успехи 2015 и 2019 годов, когда ей удалось убедить избирателей в том, что она в состоянии повысить уровень благосостояния граждан и обеспечить экономическую стабильность.

Польский журналист напоминает, что в этот вторник премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что правительство представит «справедливую» систему поддержки для людей, которые отапливают свои дома не углём, а другим источником энергии. Более того, по словам главы правительства Польши, уже полмиллиона поляков решили использовать предоставленные им кредитные каникулы.

В кулуарах политики ПИС подчёркивают, что, несмотря на многочисленные вызовы, поддержка партии относительно стабильна, однако и они, наверное, иногда задумываются, в каком состоянии будет партия после осенне-зимнего сезона, то есть в начале 2023 года, резюмирует в Rzeczpospolita польский журналист Михал Коланко.