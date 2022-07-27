Dziennik: недовольные поляки встретили кортеж Качиньского яйцами и нецензурной бранью

Житель польского города Гнезно решил выразить своё недовольство политикой правящей партии «Право и справедливость» с помощью трёх яиц. Он забросал ими колонну машин с главой партии Ярославом Качиньским. Проступок, за который ему грозит большой штраф, он объяснил высокими взносами по кредиту на строящийся дом, пишет Dziennik.

Скорее всего глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский не сможет назвать свой визит в регион Великой Польши успешным, ведь не все жители были ему рады. В местности Курник его встретили нецензурной бранью и транспарантами. Однако именно в польском городе Гнезно один мужчина решился пойти куда дальше — он забросал тремя яйцами колонну автомобилей политика, сообщает Dziennik.

Портал рассказывает, что инцидент был запечатлён на видео, которое позже попало в сеть. Полицейские, обеспечивающие проезд кортежа Качиньского, задержали нарушителя. Они посчитали поведение гражданина из ряда вон выходящим и выписали штраф в размере 100 злотых. Свою провокацию он объяснил большими взносами по кредиту, который он взял на строительство дома. Позже в Twitter появились шутки, что в Гнезно большая инфляция, раз каждое яйцо ему обошлось в целые 33 злотых и 33 гроша.

Однако позже оказалось, что полиция поменяла своё решение и посчитала, что мужчина создал угрозу безопасности дорожного движения, следовательно, последствия проступка для жителя Гнезно могут быть куда более серьёзными. В судебном порядке ему грозит штраф в размере от 1500 до 5000 злотых.