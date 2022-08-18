DN: 10 тысяч украинских военных уже проходят подготовку на секретных базах в Великобритании

На четырёх военных базах в Великобритании в настоящее время проходят подготовку до 10 тыс. украинских военнослужащих, пишет Dagens Nyheter. В ближайшее время к их обучению подключатся 45 шведских инструкторов, а до конца года их количество увеличится до 120 человек. Редакция шведского издания побывала на одном из таких секретных военных объектов в Юго-Восточной Англии и описывает увиденное словами «уникальное для послевоенной эпохи событие».

Ранее этим летом руководство Украины отдало приказ создать армию численностью «миллион человек». Целью её создания было заставить российскую армию отступить и вернуть себе стратегически важные районы вдоль побережья Чёрного моря. Однако мобилизовать народную армию в стране, ведущей боевые действия, не так просто: тех, кто не умеет обращаться с оружием, необходимо сперва обучить. Неоднократно сообщалось, что украинские тренировочные лагеря подвергались ракетным обстрелам со стороны России, пишет Dagens Nyheter.

По данным газеты, многие из погибших в последнее время от артиллерийских обстрелов украинцев были новобранцами, которые практически не успели пройти обучение. В июне Борис Джонсон заявил, что каждые четыре месяца британцы будут обучать по 10 тыс. новобранцев с Украины, что уже вовсю осуществляется. Обучение включает в себя несколько недель базовой подготовки бойцов, которые редко или никогда не принимали участия в боевых действиях, сообщает Dagens Nyheter.

По данным издания, около 2400 из 10 тыс. новобранцев уже прошли обучение. Однако майор Крейг Хаттон, отвечающий за военную подготовку на базе, убеждён, что обучение продолжится и после достижения цели. «Если нужно будет обучить больше 10 тысяч человек, то мы продолжим подготовку столько, сколько украинцам будет нужно», — цитирует Dagens Nyheter.

Канадские специалисты уже прибыли в Великобританию, и скоро приедут инструкторы из Нидерландов и Дании. Будущие члены НАТО — Швеция и Финляндия — также примут своё посильное участие. Согласно заявлению шведского минобороны, в течение нескольких недель около 45 инструкторов из Швеции прибудут в Великобританию. Ожидается, что все участвующие в обучении страны внесут свой вклад по необходимым дисциплинам: обращение с оружием, стрельба, основы выживания в полевых условиях, тактика ведения боя, медицинская подготовка, обезвреживание взрывоопасных предметов, а также изучение международного права и законов войны, пишет Dagens Nyheter.

Автор материала отмечает, что Швеция не принимала участия в такого рода военном обучении со времён Второй мировой войны, когда на заключительном её этапе норвежские и датские бойцы сопротивления проходили подготовку в Швеции в рамках так называемых полицейских войск, заключает Dagens Nyheter.