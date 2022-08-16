Expressen: обвиняемому в Донецке шведу грозит смертная казнь

МИД Швеции заявил о проверке по делу об обвинённом в наёмничестве шведском подданном, которому грозит смертная казнь. «Мы уточняем имеющуюся информацию совместно с нашими посольствами в Киеве и Москве. Текущая обстановка на Украине затрудняет эту работу», — говорится в электронном письме МИДа редакции газеты Expressen. В понедельник в Донецке прошли предварительные слушания по делу, а начало процесса запланировано на октябрь.
Подданный Швеции сдался в плен на металлургическом заводе «Азовсталь» в Мариуполе в мае. Он воевал на стороне Украины и рассматривается Россией как наёмник. В понедельник ему и ещё четырём иностранным гражданам, хорвату и трём британцам, был предъявлен ряд обвинений. Сообщается, что начало судебного процесса планируется на октябрь. По сообщениям ДНР, в военное время наёмникам может грозить как пожизненное заключение, так и смертная казнь. Ранее сообщалось, что шведский гражданин отверг обвинение в непосредственном участии в боевых действиях в составе украинских вооружённых формирований и не использовал огнестрельное оружие, пишет Expressen.
Согласно сообщениям Reuters, официальный ответ пока последовал только со стороны Хорватии: «Хорватия отвергает обвинение и не считает его правильным или законным, поскольку оно противоречит международному праву и международным конвенциям об обращении с задержанными гражданскими лицами и военнопленными», — говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что двое британцев и гражданин Марокко были приговорены к смертной казни в ДНР в конце июня по обвинению в наёмничестве. Донецкая Народная Республика признана Россией, Сирией и Северной Кореей, сообщает Expressen.
Новость о том, что шведа отдадут под суд, впервые была опубликована агентством ТАСС 1 августа. Министерство иностранных дел Швеции тогда подтвердило наличие информации о своём подданном. В понедельник вечером шведский МИД прокомментировал ситуацию в электронном письме редакции Expressen: «Мы располагаем сведениями о гражданине Швеции, которого лишили свободы, и работаем над уточнением этих данных. Мы также осведомлены о том, что гражданин Швеции предстанет перед судом в Донецке в понедельник 15 августа. Мы активно работаем по этому делу и уточняем информацию совместно с нашими посольствами в Киеве и Москве. Текущая обстановка на Украине затрудняет эту работу». В сообщении МИДа также отметили, что «комбатанты имеют право на статус военнопленных в случае их захвата в плен и не могут быть наказаны за участие в вооружённом конфликте», пишет Expressen.
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