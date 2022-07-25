CBS: семьи двух американских наёмников подтвердили факт их гибели в Донбассе

На выходных стало известно о ещё двух гражданах США, для которых решение воевать за Украину стало роковой ошибкой. Семьи Брайана Янга и Люка Люцишина подтвердили информацию об их гибели в Донбассе, сообщает CBS News. Вместе с двумя американцами, если верить их командиру, погибли два наёмника из Швеции и Канады.
С начала СВО на Украине погибло по меньшей мере шесть американцев, пятым и шестым стали Брайан Янг и Люк Люцишин, пишет CBS News. Семьи погибших подтвердили эту информацию.
Люцишин и Янг погибли в Донбассе 18 июля, вместе с двумя другими иностранцами, гражданами Швеции и Канады, сообщает автор статьи со ссылкой на их украинского командира Руслана Мирошниченко. На минувших выходных Госдепартамент США признал смерть своих граждан, однако отказался от дополнительных разъяснений «из уважения» к их близким.
Описывая обстоятельства гибели своих подчинённых, Мирошниченко заявил, что вначале Люцишин был ранен российским снарядом, Янг и другие бросились ему на помощь, после чего были убиты ещё одним выстрелом.
Люку Люцишину был 31 год, у него остались двое детей, сообщает CBS News. Его родители, Катрин и Джордж Люцишин, утверждают, что он отправился на Украину добровольцем в качестве медика в начале апреля и просил их присылать снаряжение, которого не хватало в его подразделении.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани заявил, что после саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в Джидде Саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман заверил главу МИД Ирака Фуада Хусейна в намерении продолжить прямые переговоры с иранской стороной в Багдаде.
Комедия «Молодой человек» о миллениале-неудачнике, решившем притвориться зумером, дебютирует на онлайн-площадке KION 28 июля и будет доступна для подписчиков сервиса. В кинотеатрах премьера фильма состоялась в июне 2022 года.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о повестке заседания по поводу матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — «Краснодар» (4:1).
Регата радио Monte Carlo состоится 13 августа. Она объединит экспертов развлекательной, туристической, спортивной и других индустрий, а также откроет официальную спортивную программу Восточного экономического форума — 2022.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрит обращение Региональной общественной организации «Центр интернет-технологий» (РОЦИТ), сообщившей о дискриминации российских стримеров в Twitch и приостановке выплат на карты российских банков.
В Ижевске студентку ИжГТУ Дарью Корепанову наградили медалью Российской академии наук (РАН) за работу «Внутренняя баллистика гладкоствольных орудий». Такую награду ранее не получал ни один студент из Удмуртии.
Работы по монтажу ледовой арены спортивного комплекса в составе транспортно-пересадочного узла «Некрасовка» должны начаться в августе 2022 года, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Вооружённые силы России уничтожили высокоточным оружием большой дальности морского базирования перевалочную базу украинских войск с боеприпасами к реактивным системам залпового огня HIMARS и снарядами к гаубицам М777.
Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал предупреждение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что в условиях снижения поставок газа из России Европа должна готовиться к их полному прекращению.