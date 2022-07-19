SVT: в Швеции расследуют обстоятельства гибели под Донецком шведского офицера, воевавшего за ВСУ

МИД Швеции проверяет данные о гибели на Украине под Донбассом шведского офицера в звании лейтенанта, сообщает телеканал SVT. Он был смертельно ранен осколками гранаты. Телеканал напоминает, что в СМИ уже попадала информация о сотнях шведов, воюющих на стороне ВСУ. По данным SVT, погибший не состоял на службе Вооружённых сил Швеции, когда отправлялся на Украину.

Шведский офицер в звании лейтенанта, ранее работавший в ВВС на флотилии в Уппсале, погиб на фронте в районе Донецка. 28-летний мужчина участвовал в боях на Донецком фронте и был ранен осколками гранаты в грудь, сообщила телекомпания SVT.

По словам источника телеканала SVT, офицер приехал на территорию Украины пару месяцев назад и находился там для того, чтобы поделиться своими тактическими знаниями.

По неподтверждённым данным, в начале конфликта поступала информация о многих сотнях шведов, которые присоединились к боевым частям на Украине. Как сообщает SVT, достоверно известно, что шведы есть как в так называемом интернациональном батальоне, так и в более мелких подразделениях, подчинённых Вооружённым силам Украины.

Согласно источнику SVT, некоторые из них состояли на службе в Вооружённых силах Швеции и ушли в отставку, чтобы у них появилась возможность приехать участвовать в боевых действиях по собственной инициативе. Были и те, кто не следовал правилам и приехал в страну исключительно для того, чтобы принять участие в боях. В связи с тем, что такие действия являются нарушением законодательства Швеции, эти бойцы избегают публичности, так как не уволились из Вооружённых сил до того, как уехали воевать добровольцами.

По данным SVT, погибший не состоял на службе Вооружённых сил Швеции, когда отправлялся на Украину. Источник SVT говорит, что целью мужчины была помощь Украине в решающем бою. По его словам, военнослужащий считал, что лучше воевать на Украине, чем в Швеции. Он также сообщил, что погибший не был наёмником или солдатом удачи, а был хорошим парнем, который хотел помочь на месте.

В электронном письме для канала SVT шведский МИД заявил, что информация о погибшем шведе расследуется. Пресс-служба МИД Швеции сообщила, что ими была получена неподтверждённая информация, которая в настоящий момент расследуется совместно с украинскими властями через шведское посольство в Киеве. Дипломатическое ведомство добавило, что сложившиеся на Украине обстоятельства усложняют эту работу.