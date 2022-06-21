CNN: что будет с пленёнными в Донбассе американцами, пока не ясно — но в Кремле обещают им суд

Двоих граждан США, воевавших на стороне Украины и захваченных в плен силами ДНР, ждёт непонятная судьба — предсказать, что с ними станет в ближайшем будущем, пока нельзя, передаёт CNN. Как сообщает корреспондент канала, в Кремле заявляют, что оба мужчины предстанут перед судом за причастность к преступлениям, и главный вопрос теперь заключается в том, где состоится этот суд — в России или же в одной из республик Донбасса.

В Кремле заявили, что к двум американцам, захваченным в плен пророссийскими сепаратистами Донецка ранее в этом месяце, не может применяться Женевская конвенция — документ, который обеспечивает защиту военнопленным.

ДМИТРИЙ ПЕСКОВ, пресс-секретарь президента России: Они — солдаты удачи, причастные к незаконной деятельности на территории Украины. Они причастны к обстрелам наших военнослужащих, они подвергали их жизни опасности, и за эти свои преступления они должны понести ответственность.

А с нами на прямой связи из Москвы — корреспондент CNN Фред Пляйтген. Фред, чем могут такие заявления обернуться для этих двух людей?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Не исключено, что суровым наказанием. Если внимательно изучить международные нормы по данному вопросу, здесь можно обнаружить один весьма интересный момент: некоторые исследователи считают, что участники конфликта всё-таки подпадают под действие Женевской конвенции даже в тех случаях, когда они не состоят в рядах вооружённых сил официально — при том условии, что их считают военнослужащими и они применяют оружие по поручению вооружённых сил. Разумеется, оценить, соответствуют ли они таким критериям, на данный момент очень сложно.





Вместе с тем, Кристин, я буквально пару минут назад говорил с этим самым человеком — с официальным представителем Кремля. Я спросил у него, где будут содержаться эти американцы и какие их могут ждать последствия. Он ответил мне так: «Где они будут содержаться и кто их будет судить, я не знаю, а единственное, что я могу сказать — это что они, само собой, будут привлечены к ответственности и предстанут перед судом».





Разумеется, главный вопрос здесь — где состоится этот суд, в России или же в одной из отколовшихся от Украины республик. Как известно, российская сторона признаёт обе эти республики — это Луганская и Донецкая Народные Республики. А в ДНР уже судили троих британцев*, и они были приговорены к высшей мере наказания — что означает, что их в итоге могут расстрелять.

С учётом всех этих обстоятельств, совершенно неясно, что будет с этими американцами в ближайшем будущем. Однако, как только что заявил нам официальный представитель Кремля, они в любом случае предстанут перед судом — и это, конечно же, очень беспокоит и их близких, и Вашингтон, Кристин.

С нами был Фред Пляйтген с прямым включением из Москвы. Спасибо Вам, Фред!

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 21 июня 2022 года.





* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).