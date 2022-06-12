Daily Mail: не хватает мощи — в Британии усомнились в качестве собственных вооружённых сил

Армия Соединённого Королевства чересчур слаба и малочисленна. С таким предупреждением выступил экс-глава Королевских ВМС лорд Алан Уэст. По его словам, страдающие от кадрового голода и недофинансирования британские вооружённые силы не смогут защитить страну или предотвратить вероятный глобальный конфликт, сообщает Daily Mail.

Вооружённые силы Соединённого Королевства не обладают достаточной мощью, чтобы предотвратить глобальный конфликт или защитить страну. Со столь мрачной оценкой выступил лорд Алан Уэст, который с 2002 по 2006 год возглавлял Королевские ВМС, сообщает Daily Mail.

Во время дебатов в парламенте об украинском кризисе бывший высокопоставленный военачальник обратил внимание на хроническое недофинансирование, с которым сталкивается британская армия. По его прогнозам, в будущем страну ждёт война, но вооружённым силам не хватит возможностей, чтобы обеспечить безопасность Туманного Альбиона.

Ранее министр обороны Бен Уоллес объявил о крупной реформе в вооружённых силах. Он подтвердил сокращение британской армии на 10 тыс. человек, заявив, что благодаря новым технологиям «небольшое количество военных сможет добиться большего результата».

Глава Минобороны Британии пообещал уменьшить общее количество солдат и офицеров до 72,5 тыс. к 2025 году. При этом он обрушился на критиков, обвинив их в зацикленности на размере вооружённых сил, напоминает издание.

«Есть большая доля правды в том, что войны выигрывают не на поле боя, а благодаря предварительному наращиванию боевого потенциала. Его замечают конкуренты, особенно диктаторы, и поэтому он предотвращает войну, но требует времени», — заявил лорд Уэст.

«Многие из нас предупреждали о хроническом недофинансировании, и нам снова и снова говорили, что мы ошибались. Реальность такова, что наши вооружённые силы слишком слабы, чтобы предотвратить войну ... и если война случится, — а я боюсь, что однажды она, вероятно, случится, — им не хватит техники и персонала, чтобы обеспечить нашу безопасность», — подчеркнул политик.

«Наши сухопутные войска, флот и авиация слишком малы», — посетовал отставной адмирал. По его словам, они не смогут справиться с неизбежными боевыми потерями, поскольку не имеют достаточного количества современного вооружения и запасов, которые будут стремительно расходоваться в случае интенсивных боевых действий. «Количество имеет значение, будь то корабли, самолёты или персонал. Сокращение армии до 72,5 тысяч человек — это излишне радикальный шаг», — отметил он.

«Судя по всему, в правительстве считают, что будущие войны будут вестись исключительно в киберпространстве с использованием передовых технологий, поэтому в традиционной военной технике и численности нет необходимости. Это опасно упрощенная чепуха. Ясно, что эти новые штуки очень важны для ведения боевых действий, но вам нужно нечто большее», — пояснил лорд Уэст.

Он признал, что украинский конфликт показал необходимость новых технологий, но вместе с тем выявил важность количественного фактора: «Постоянный тяжёловооружённый натиск переламывает их (ВСУ. — ИноТВ). Мы игнорируем это на свой страх и риск. Танки, например, не являются бесполезными. Тот факт, что на их уничтожение затрачивается столько усилий и средств, показывает, что они остаются важным элементом на поле боя».

«У правительства есть выбор: либо мы будем тратить то, что необходимо, чтобы обеспечить безопасность нашей страны с точки зрения обороны, не допустить мировую войну, позаботиться о тех, кто от нас зависит, и нашем народе, — либо не будем. В настоящий момент, на мой взгляд, власти делают неправильный выбор», — подытожил лорд Уэст.