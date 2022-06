Times: для британской армии создадут квантовый суперкомпьютер

Министерство обороны Великобритании совместно с ведущими техническими экспертами создаст мощный квантовый суперкомпьютер, который призван помочь определять наиболее эффективную тактику на поле боя. Предполагается, что он будет использовать отдельные частицы света для решения сложных задач на таких скоростях, которые пока недостижимы для обычных суперкомпьютеров, сообщает The Times.

Министерство обороны Великобритании приступило к разработке мощного квантового компьютера, который можно было бы развернуть в бронетранспортёре прямо на поле боя, чтобы помочь определить оптимальную военную тактику. Британские официальные лица назвали это «знаменательным моментом», пишет The Times.



Для реализации этого проекта Минобороны будет сотрудничать со стартапом Orca Computing, создатели которого связаны с Оксфордским университетом. Предполагается, что новое разрабатываемое ими устройство будет использовать отдельные частицы света для решения сложных задач на таких скоростях, которые пока недостижимы для обычных суперкомпьютеров, сообщается в статье.



Министерство обороны также изучит, сможет ли гибрид квантовой системы Orca и традиционных компьютеров создавать более мощные системы искусственного интеллекта. По словам официальных лиц, миссия этих приложений может варьироваться от оценок наиболее вероятного следующего шага противника для помощи личному составу в активном бою до изучения военными учеными возможного воздействия новых токсинов на организм человека, поясняет The Times.



В отличие от других квантовых компьютеров, которые часто бывают довольно хрупкими и громоздкими, а также состоят из компонентов, изготовленных на заказ, устройство компании Orca Computing не требует поддержания сверхнизких криогенных температур, а для его создания использованы детали, широко используемые в телекоммуникационной отрасли. Оно состоит из пяти зафиксированных на стойке чёрных ящиков, каждый из которых размером примерно с портфель, говорится в статье.



Старший научный сотрудник Лаборатории оборонной науки и технологий Министерства обороны Стивен Тилль рассказал, что цель проекта состоит в том, чтобы создать достаточно надёжную квантовую систему, которую можно было бы перемещать в бронированном транспортном средстве. По его словам, устройства Orca Computing представляют в этом плане особый интерес, поскольку они достаточно компактны, не требуют криогенных температур и потребляют не слишком много энергии, что актуально в условиях реального боя.



В свою очередь, исполнительный директор компании Orca Computing Ричард Мюррей заявил, что такая компьютерная система для армии может быть введена в эксплуатацию уже в течение ближайших двух-четырёх лет. Другие потенциальные области для её применения включают также анализ изображений и других данных, собранных на поле боя. Подобную систему искусственного интеллекта с квантовым питанием можно будет использовать, чтобы идентифицировать противника и оценить его действия, чтобы она быстро посоветовала наилучший ответ, говорится в статье.



В то время как традиционные компьютеры используют базовую единицу хранения информации — бит, который может существовать в виде двоичных цифр как «1» или «0», квантовый компьютер Orca Computing использует противоречивые свойства субатомных частиц, базируясь на принципах квантовой механики, поясняется в статье. Он использует свою единицу информации — кубит, который может существовать в комбинациях и «1», и «0» одновременно.



В то время как бит можно рассматривать как монетку с двумя разными сторонами, кубит немного похож на «сферу, каждая точка на поверхности которой представляет собой другую сторону», пишет The Times: «Даже с небольшим количеством кубитов вы можете произвести столько перестановок, сколько существует атомов во Вселенной».



На основе этого Orca Computing разработала так называемый фотонный квантовый компьютер — систему, которая в качестве кубитов используюет отдельные частицы света, известные как фотоны. Это возможно, поскольку каждый фотон может находиться сразу в нескольких состояниях, известных как «суперпозиция», поясняет автор.



При этом решение поставленной задачи в такой системе можно представить как «попытку преодолеть лабиринт», говорится в статье: «В то время как классический компьютер будет исследовать лишь один потенциальный маршрут за раз, один кубит может исследовать множество возможных решений одновременно».



Министерство обороны Великобритании проявляет в последнее время всё больший интерес к квантовым вычислениям, отмечает The Times, и переходит из позиции, когда оно просто следило за прогрессом в этой области, к более активному участию. Лаборатория оборонной науки и технологий Минобороны является частью британской национальной программы по развитию квантовых технологий, которая направлена ​​на коммерциализацию достижений квантовой механики и имеет ежегодный бюджет в размере один миллиард фунтов стерлингов.