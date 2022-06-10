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«Россия — страна моей мечты»: France 24 пообщался с добровольцем из Конго, воюющим на стороне ЛНР

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Иностранные добровольцы сражаются на Украине не только на стороне Киева, но и на стороне самопровозглашённых республик Донбасса, сообщает France 24. Один из них — уроженец Конго, который приехал в Луганск в качестве студента, но после начала военных действий записался в ряды ополчения. По его словам, оставаться дома в такой ситуации было не по-мужски.
«Россия — страна моей мечты»: France 24 пообщался с добровольцем из Конго, воюющим на стороне ЛНР
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После начала российской военной спецоперации многие иностранные добровольцы отправились на Украину, откликнувшись  на призыв президента Владимира Зеленского, но бойцы из других стран сражаются и на стороне российской армии, хотя информации о них не так много, пишет France 24.  Редакция программы Les Observateurs связалась с двумя выходцами из Конго, воюющими в рядах ополчения ЛНР, и побеседовала с одним из них.

Уроженец Демократической Республики Конго Жан-Клод Сангва уехал учиться в Россию два с половиной года назад. После начала военных действий он вступил в ополчение самопровозглашённой Луганской Народной Республики, о чем свидетельствует его военный билет, однако сам он считает, что является частью российской армии, пишет издание.

«Я выбрал Россию, потому что это была страна моей мечты. Как и у моего отца . Я пошёл в армию с благословения отца, именно он отправил меня в Россию перед смертью», — признаётся Сангва.

По его словам, после приезда в Россию африканец изучал русский язык в Ростове-на-Дону, а затем переехал к брату в Луганск, где продолжил учить язык и получал экономическое образование, а после поступил в военное училище. Он подчёркивает, что после начала спецоперации пошёл служить добровольно.

«Если там, где ты живёшь, неспокойно, что ты будешь делать? Пойдёшь спать и  будешь ждать, когда все закончится ? Это не по-мужски», — рассуждает молодой человек.

По его словам, в ополчении ЛНР  служат трое конголезцев, есть бойцы из арабских стран, Белоруссии, Калифорнии, а в госпитале работает француженка.

Жан-Гюстав Мукади Мусаса возглавляет представительство ЛНР в Конго, которое открылось в Колвези 19 февраля 2019 года, хотя республика и является в этой стране непризнанной. Он утверждает, что хорошо знаком с двумя конголезскими гражданами и даже сам помогал им уехать в Россию.

«Это я заставил их отправиться в путешествие. Два с половиной года назад они поехали учиться в Россию, но решили поступить в военное училище, поэтому оказались там (в Луганске)», — рассказывает он. Жан-Гюстав Мукади Мусаса также возглавляет туристическое агентство Hope Travel SARL, которое облегчает конголезцам получение туристических или студенческих виз в Россию, Беларусь и Польшу.

Как передаёт изданите, в конце марта Жан-Клод Сангва и его конголезский компаньон стали жертвой проукраинского фейка, в котором говорилось, что они погибли в бою. На фото, опубликованном в Telegram 27 марта 2022 года,  были изображены два военных паспорта с печатью военного комиссариата ЛНРс фотографиями Жан-Клода Сангвы и другого мужчины конголезского происхождения. Подпись гласила: «Наёмники. Мертвы». Вскоре изображения двух военных паспортов были опубликованы в Twitter, и некоторые предположили, что эти бойцы могут быть центральноафриканскими наёмниками, обученными группой Вагнера.

По словам Жан-Клода Сангвы, распространяемая о нем ложь является частью информационной войны между Украиной и Россией. «Мои документы были украдены в ходе устроенной украинцами засады. Они забрали все наши документы, а затем, когда увидели мой военный билет, опубликовали его в Интернете, сказав, что я мёртв. У них было много документов, не только мои», — рассказывает поясняет.

Как отмечает издание, в настоящее время достоверных данных о том, сколько иностранных добровольцев воюют на Украине, а также о том, есть ли среди них раненые или погибшие, нет.

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источник
France 24 Франция Европа
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армия доброволец Конго Луганск Россия спецоперация России на Украине Украина
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