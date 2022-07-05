RTL: на Украине от ранений умер второй французский наёмник

В украинской больнице скончался второй французский наёмник, получивший тяжёлые ранения во время обстрела Харькова, пишет RTL. По информации французской радиостанции, 20-летний Адриан Д. одним из первых присоединился к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины, который вместе с ВСУ противостоит российской армии.

На Украине погиб второй французский наёмник, сообщает RTL. Как рассказывает радиостанция, 20-летний Адриан Д. скончался от полученных ран 25 июня. Согласно полученной информации, он попал под тот же обстрел Харькова российской артиллерией в начале июня, в котором погиб ещё один французский наёмник Уильфрид Блерио.

В статье указывается, что во время обстрела Адриан Д. был тяжело ранен и находился в коме. За ним ухаживали в деревенской больнице в Харьковской области. Первого марта он одним из первых присоединился к Интернациональному легиону территориальной обороны Украины. Это формирование бок о бок с украинскими солдатами воюет с Россией. Официальный представитель легиона Дамьен Магру отметил храбрость и мужество погибшего француза.

В своей статье RTL напоминает, что Адриан Д. стал вторым французским наёмником, погибшим на украинском фронте. Первого июня был убит Уильфрид Блерио, чьи похороны прошли во Франции 30 июня. По данным радиостанции, сейчас на Украине сражается около 50 граждан Франции.