RTL: на Украине от ранений умер второй французский наёмник

16:03
Джонсон заявил о намерении Лондона передать Киеву 10 самоходных артиллерийских установок
В канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что британский премьер во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещал передать Киеву в ближайшее время 10 самоходных артиллерийских установок, а также барражирующие боеприпасы.
15:56
В «Зените» рассказали о сроках соглашения с Родригао
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о сроках контракта с защитником Родригао.
15:54
Рогозин предложил национализировать производство космической микроэлектроники
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин предложил национализировать предприятия, производящие микроэлектронику для спутников, передав их «Роскосмосу» и «Росатому».
15:51
Совфед 8 июля рассмотрит законопроект об объединении ПФР и ФСС
Глава социального комитета Совфеда Инна Святенко заявила, что Совет Федерации на итоговом пленарном заседании 8 июля рассмотрит законопроект об объединении Пенсионного фонда России и Фонда соцстрахования в единый фонд.
15:51
Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы почти 31 млрд рублей
Предприятия обрабатывающей промышленности инвестировали в экономику Москвы почти 31 млрд рублей за I квартал 2022 года.
15:46
Задержан замначальника Крымской таможни
Задержан заместитель начальника Крымской таможни, подозреваемый в превышении должностных полномочий. Ещё один фигурант — руководитель компании-подрядчика.
15:46
Климатическую повестку рассмотрят на выездной сессии ВЭФ-2022 на Сахалине
В Южно-Сахалинске в пятницу, 8 июля, состоится выездная сессия ВЭФ-2022. Она посвящена реализации климатических программ по достижению углеродной нейтральности.
15:45
В Подмосковье детям из Донбасса вручили документы о гражданстве России
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв совместно с уполномоченным при президенте России по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой вручил документы о гражданстве детям из Донбасса.
15:45
Число пользователей ЭМК в мобильном приложении в Москве достигло трёх млн человек
Количество пользователей электронной медицинской карты (ЭМК) в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» в Москве возросло до трёх млн человек, это в три раза больше, чем в прошлом году.
15:44
Специалист по недвижимости Лашкевич прокомментировала ситуацию на вторичном рынке
Ведущий эксперт BuyBuyHouse Марина Лашкевич прокомментировала ситуацию на вторичном рынке.
15:43
В «Спартаке» рассказали о ситуации с Мартинсом, который не прибыл в расположение клуба
Полузащитник Кристофер Мартинс не прибыл в расположение «Спартака».
15:43
В МИД Китая прокомментировали слова Столтенберга об оборонительном характере НАТО
Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь прокомментировал слова генсека НАТО Йенса Столтенберга об оборонительном характере Североатлантического альянса.
15:40
Генпрокуратура ДНР направила в суд дело о националистах из группы «Медведи SS»
Генеральная прокуратура Донецкой Народной Республики направила в суд уголовное дело в отношении участников диверсионно-штурмовой нацистской группы «Медведи SS».
15:38
На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий
В Республике Алтай объявлено штормовое предупреждение на фоне прогнозируемых неблагоприятных погодных условий.
15:37
В Союзе предприятий зообизнеса поддержали идею нарастить производство кормов для животных
Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса Татьяна Колчанова в беседе с RT поддержала идею о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.
15:35
Глава АвтоВАЗа сообщил о росте уровня продаж в июне на 24,5% по отношению к маю
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил о росте уровня продаж автомобилей в июне на 24,5% по сравнению с маем. В июне было продано 7,5 тыс. автомобилей.
15:33
В Чувашии открыли мемориал труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей»
В селе Байгулово (Чувашская республика) состоялась торжественная церемония открытия мемориала труженикам тыла «Строителям безмолвных рубежей» с участием делегации из Московской области.
15:29
Челябинский легкоатлетический марафон состоится 28 августа
XV Челябинский легкоатлетический марафон пройдёт 28 августа. В забеге примут участие сильнейшие легкоатлеты России, а также спортсмены из других стран.
15:28
ГД приняла закон о статусе ветерана для гражданских специалистов за участие в спецоперации
Госдума приняла в третьем чтении закон о наделении гражданских лиц, привлечённых к выполнению задач специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, статусом ветерана боевых действий.
15:28
Исследование: россияне стали менять отношение к электросамокатам
Согласно опросу, проведённому Аналитическим центром НАФИ, в 2021 году 77% россиян ни разу не воспользовались электросамокатами. В 2022-м число таких граждан сократилось и составило 60%.
15:28
Галтье назначен главным тренером ПСЖ
В ПСЖ объявили о назначении Кристофа Галтье на пост главного тренера команды.
15:27
ФАС не получала ходатайств по покупке сервиса Delivery Club
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не получала ходатайств от возможных покупателей сервиса доставки Delivery Club.
15:19
В Казахстане пресекли деятельность опасной криминальной группировки
Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли деятельность общественно опасной преступной группы, которая влияла на криминогенную обстановку в южных регионах страны.
15:19
Cumhuriyet назвала спецоперацию России ответом на расширение НАТО
Турецкая газета Cumhuriyet назвала специальную военную операцию России на Украине ответом на расширение Североатлантического альянса.
15:18
В мэрии Москвы для студентов и выпускников вузов открыли стажировку
В мэрии Москвы для студентов и выпускников вузов открыли стажировку по семи направлениям.
15:18
В «Зените» подтвердили переход защитника Родригао
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о переходе защитника Родригао из «Сочи».
15:14
Volkswagen закрывает производство в Нижнем Новгороде
Компания Volkswagen заявила о закрытии сборочной площадки в Нижнем Новгороде.
15:11
В «Базеле» прокомментировали информацию о возможном переходе защитника «Динамо» Ордеца
Директор пресс-службы швейцарского «Базеля» Саймон Вальтер отреагировал на возможный переход защитника «Динамо» Ивана Ордеца в клуб.
15:07
Специалист по недвижимости Шлома рассказал о ценах на жильё в Москве
Директор управления вторичного рынка компании «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома прокомментировал цены на жильё в Москве.
15:06
Путин поддержал идею главы Мордовии Здунова нарастить производство кормов для животных
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Мордовии Артёма Здунова о наращивании отечественных производств кормов для домашних животных.
15:05
Путин присвоил почётное наименование гвардейского 80-му танковому полку
Российский президент Владимир Путин присвоил почётное наименование гвардейского 80-му танковому Краснознамённому полку.
15:05
В Удмуртии зафиксировали два абсолютных рекорда минимальной температуры в июне
Гидрометцентр Удмуртии представил обзор за июнь 2022 года. В нём отмечается, что за первый месяц лета в регионе зафиксировали два абсолютных рекорда минимальной температуры.
15:03
В «Спартаке» объявили о возвращении Мозеса и Николсона
Полузащитник Виктор Мозес и нападающий Шамар Николсон вернулись в московский «Спартак».
15:02
Число частных инвесторов на Мосбирже в июне превысило 20,4 млн
Число физических лиц с брокерскими счетами на Московской бирже в июне превысило 20,4 млн.
15:01
Работник IKEA рассказал о пустых складах в преддверии финальной распродажи
Стало известно, что в магазинах шведской компании IKEA почти не осталось товаров, так как ранее продукцию со скидками раскупили сами сотрудники.
14:57
Специалисты назвали самые популярные мужские украшения
Самыми популярными мужскими украшениями стали цепи, браслеты и бусы из натуральных камней.
14:55
Интерфакс сообщил об обысках у начальника ГИБДД Петербурга и Ленинградской области
Сотрудники силовых ведомств проводят обыски у начальника управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семёнова, пишет Интерфакс со ссылкой на источник.
14:52
Актриса Спивакова сообщила о возвращении в кинематограф
Актриса театра и кино, телеведущая Сати Спивакова рассказала, что её пригласили принять участие в новом кинопроекте.
14:51
Скелетонистка Никитина не планирует менять гражданство
Российская скелетонистка Елена Никитина заявила, что не намерена менять гражданство.
14:51
Госдума приняла поправки к проекту о создании в России движения детей и молодёжи
Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании в России движения детей и молодёжи.
14:51
Терапевт Хухрев перечислил способные обостриться в жару заболевания
Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал, что в жару могут обостриться сердечно-сосудистые заболевания.
14:47
В Совфеде заявили об отсутствии у России планов выходить из ОБСЕ
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Россия стояла у истоков основания Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и не планирует выходить из состава этой организации.
14:47
В Калининградской области наградили получивших 100 баллов на ЕГЭ выпускников
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов вручил благодарности выпускникам за высокие результаты на ЕГЭ.
14:43
Выручка промышленных предприятий в Новой Москве выросла на 21%
Объём выручки промышленных предприятий, расположенных в ТиНАО, вырос на 21% с 2017 года.
14:41
Губернатор: по Курской области прилетело более 20 миномётных снарядов со стороны Украины
Губернатор Роман Старовойт сообщил, что на территорию Курской области прилетело более 20 миномётных снарядов со стороны Украины.
14:41
В Гознаке рассказали, какие российские купюры подделывают чаще всего
В Гознаке рассказали, что в России чаще всего подделывают купюры номиналами в 5 тыс. рублей и в 1 тыс. рублей.
14:41
Москвичи пожертвовали на благотворительность более 27 млн рублей через портал mos.ru
Жители столицы направили на благотворительные цели более 27 млн рублей через портал mos.ru.
14:39
Трихолог Козлова напомнила правила сушки волос феном
Кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, трихолог Наталья Козлова рассказала, как лучше сушить волосы — феном или естественным образом.
14:39
В Приморском крае прошли учения разведчиков
В лесах Приморского края прошли учения разведчиков.
14:38
Экономист Беляев поддержал закон о налоговых стимулах для развития IT-отрасли в России
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT принятие Госдумой закона, содержащего меры налоговой поддержки для стимулирования развития российской IT-отрасли.