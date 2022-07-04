«Непроверенная информация» — как мировые СМИ осветили обстрелы российских городов украинскими войсками

З июля российские города Белгород и Курск подверглись обстрелам со стороны украинских войск, в результате которых погибли мирные жители и пострадали десятки жилых домов. Тем не менее ведущие мировые СМИ, освещая эту тему, не стали возлагать ответственность за трагедию на Киев. Если одни издания назвали информацию о взрывах в российских городах непроверенной, другие предположили, что целью украинского обстрела были военные, а не гражданские объекты.

Ранним утром 3 июля российские города Белгород и Курск подверглись обстрелу с украинской стороны. По информации Минобороны РФ, «преднамеренный удар» по жилым кварталам Белгорода и Курска был нанесён баллистическими ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами и беспилотниками Ту-143 «Рейс». Как сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате обстрела погибли четыре человека, ещё четверо были ранены. Разрушениям подверглись десятки жилых домов в Белгороде.

Американская газета The New York Times пишет, что взрывы в Белгороде стали «самым смертоносным эпизодом, затронувшим российских мирных жителей» с начала специальной военной операции. В то же время журналисты издания напомнили, что «американские и британские официальные лица уже заявляли о том, что считают Украину вправе атаковать военные цели в России».

По предположению корреспондента телеканала Al Jazeera в Киеве, целью украинского обстрела был как раз военный, а не гражданский объект. «Похоже, около 25 ракет было выпущено в направлении аэропорта, который является российской базой в Белгороде», и «похоже, что некоторые из этих ракет могли задеть жилой район», — передаёт слова журналиста сайт телеканала.

Тем не менее раньше атаки на российскую территорию «принимали другие формы» и затрагивали цели военного назначения или нефтехранилища, обратила внимание в эфире французского телеканала BFM TV консультант по дипломатическим вопросам Сильви Берман. «Теперь всё немного по-другому, поскольку пострадали жилые дома и погибло три человека, а также были раненые», — подчеркнула она.

Французский генерал Жан-Марк Мариль в эфире телеканала LCI предположил, что Белгород, расположенный менее чем в 40 км от украинской границы, мог быть обстрелян из «простых орудий», например, РСЗО, поставляемых США. При этом эксперт исключил возможность использования для обстрелов приграничной территории французских САУ CAESAR, также поставляемых на Украину. «Франция, вероятно, поставила условия для применения этого оружия. И мы можем предполагать, что одно из этих условий — тот факт, что оно не будет использовано для обстрелов российской территории», — добавил присутствовавший в той же студии эксперт по разведке Жером Пуаро.

Многие зарубежные СМИ, включая британскую газету The Independent, немецкий журнал Der Spiegel, австрийское издание Wiener Zeitung или американский телеканал CNN, поспешили подчеркнуть, что «провести независимую проверку» сообщений об обстреле не удалось, а Украина «пока официально не отреагировала на произошедшее». Некоторые, как британский таблоид Daily Mail или телеканал Sky News, добавили, что Москва уже не первый раз обвиняет Киев в атаках на свою территорию, а Украина хотя и «не брала на себя ответственность за прошлые нападения», называла их «расплатой» и «кармой» за введение российских войск.



Британская газета The Daily Telegraph, в свою очередь, напомнила, что «Запад ранее уже обвинял Россию в «постановочных» атаках с целью распространения враждебности», однако заметила, что «если информация об обстреле подтвердится», этот эпизод «ознаменует собой обострение» конфликта.