France 2: «Хочу кричать от радости» — жители Лисичанска тепло встретили российских военных
Над больницей в Лисичанске развевается российский флаг. На днях город пал. Мы стали одними из первых журналистов, которые вошли в него. Лисичанск напоминает поле боя. На дорогах разбитые автомобили, превращённые в заграждения. На обочинах люди приветствуют сопровождающих нас пророссийских солдат-сепаратистов Те, кто не был эвакуирован, только начинают выходить на улицу после дней, проведённых в укрытиях и подвалах.
МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Ну я…Как вы думаете? Конечно, это страшно.
Проукраинские силы, похоже, ушли. Жители, которых мы опросили, говорят, что довольны приходом русских.
МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я хочу кричать, кричать и кричать от радости! А за остальных… Я не могу за остальных говорить. Но вот близкое окружение — все в восторге.
ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я думаю, что русские — они такие же, как я. Я российская.
Этот город был последним в Луганской области населённым пунктом, неподконтрольным пророссийским сепаратистам. И солдаты хотят продемонстрировать положительный образ того, что они называют «освобождением», к примеру, вот такой раздачей продовольственной помощи.
РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ: Вот, манная каша и макароны.
ВТОРАЯ ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Мне бы воду…
РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ: Вода была.
ВТОРАЯ ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Одну бутылочку дайте! Я не могу уже без воды!
Детям даже дали установить знамя победы Красной армии над нацистской Германией. Некоторые жители аплодируют.
ВТОРАЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Вы будущее! Будущее России!
Но Лисичанск ещё далёк от окончания военных действий. Здесь ещё слышны звуки бомбардировок, и о спокойной жизни думать пока рано.
МУЖЧИНА: Метрах в 30 отсюда упала бомба. А человек шёл с бутылками большими, чтобы набрать воду. Осколок ему попал прямо в пах вот на этом самом месте.
Это произошло около десяти дней назад. Мужчина умер на месте.
МУЖЧИНА: Соседи своими силами похоронили. Он не заслуживал того, чтобы погибнуть так.
Взяв Лисичанск, русские завладели городом, имеющим символическое значение, но ещё и создали плацдарм для продолжения своего наступления на оставшейся территории Донбасса, всё ещё находящейся под контролем Украины.
Дата выхода в эфир 04 июля 2022 года.