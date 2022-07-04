France 2: «Хочу кричать от радости» — жители Лисичанска тепло встретили российских военных

После взятия Лисичанска войсками ЛНР и России местные жители не скрывают своей радости, передаёт France 2. Как сообщает телеканал, люди, прожившие долгие дни в подвалах и укрытиях, наконец, выходят на улицы и получают гуманитарную помощь. При этом, завладев Лисичанском, российские войска не только взяли под контроль город, имеющий символической значение, но и создали плацдарм для дальнейшего продвижения в Донбассе, отмечается в репортаже.

Над больницей в Лисичанске развевается российский флаг. На днях город пал. Мы стали одними из первых журналистов, которые вошли в него. Лисичанск напоминает поле боя. На дорогах разбитые автомобили, превращённые в заграждения. На обочинах люди приветствуют сопровождающих нас пророссийских солдат-сепаратистов Те, кто не был эвакуирован, только начинают выходить на улицу после дней, проведённых в укрытиях и подвалах.

МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ: Ну я…Как вы думаете? Конечно, это страшно.

Проукраинские силы, похоже, ушли. Жители, которых мы опросили, говорят, что довольны приходом русских.

МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Я хочу кричать, кричать и кричать от радости! А за остальных… Я не могу за остальных говорить. Но вот близкое окружение — все в восторге.

ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Я думаю, что русские — они такие же, как я. Я российская.

Этот город был последним в Луганской области населённым пунктом, неподконтрольным пророссийским сепаратистам. И солдаты хотят продемонстрировать положительный образ того, что они называют «освобождением», к примеру, вот такой раздачей продовольственной помощи.

РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ: Вот, манная каша и макароны.

ВТОРАЯ ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Мне бы воду…

РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ: Вода была.

ВТОРАЯ ПОЖИЛАЯ ЖЕНЩИНА: Одну бутылочку дайте! Я не могу уже без воды!

Детям даже дали установить знамя победы Красной армии над нацистской Германией. Некоторые жители аплодируют.

ВТОРАЯ МЕСТНАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА: Вы будущее! Будущее России!

Но Лисичанск ещё далёк от окончания военных действий. Здесь ещё слышны звуки бомбардировок, и о спокойной жизни думать пока рано.

МУЖЧИНА: Метрах в 30 отсюда упала бомба. А человек шёл с бутылками большими, чтобы набрать воду. Осколок ему попал прямо в пах вот на этом самом месте.

Это произошло около десяти дней назад. Мужчина умер на месте.

МУЖЧИНА: Соседи своими силами похоронили. Он не заслуживал того, чтобы погибнуть так.

Взяв Лисичанск, русские завладели городом, имеющим символическое значение, но ещё и создали плацдарм для продолжения своего наступления на оставшейся территории Донбасса, всё ещё находящейся под контролем Украины.

Дата выхода в эфир 04 июля 2022 года.