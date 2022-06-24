France 2: в Лисичанске ждут русских-освободителей и не подчиняются приказам украинской армии

Большинство оставшихся жителей города Лисичанск на северо-западе ЛНР придерживается пророссийских взглядов и ждёт прихода российской армии, сообщают в репортаже France 2. Люди отказываются эвакуироваться из городских убежищ по требованию украинских военных и обвиняют их в обстреле мирного населения.

Пыльная дорога, грузовики и автомобили проносятся на большой скорости. Это единственный путь в Лисичанск.

В этом красном фургоне едут волонтёры в бронежилетах.

ВОЛОНТЁР: Нормальную дорогу разбомбили, так что мы едем через лес.

На подъезде к городу — белый дым от взрывов и горящий нефтеперерабатывающий завод. Улицы Лисичанска преграждают искорёженные машины, (видны. — ИноТВ) следы бомбёжек.

Волонтёры паркуются, и к ним сразу спешит десяток местных жителей, которые хотят эвакуироваться.

ВОЛОНТЁР: Ребят, сумки в конец туда убрали.

ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: У нас погибли соседи, убиты бомбой. Поэтому мы уезжаем, мы боимся.

Некоторым нужно увидеть смерть лицом к лицу, чтобы уехать. В этом городе, который стал зоной боевых действий, решили остаться ещё 15 тысяч жителей. Эти гражданские мешают военным.

На этом заднем дворе мы, к своему изумлению, обнаружили противостояние между пророссийскими жителями и украинской армией, которая хотела выселить их из убежищ.

ЖИТЕЛЬ ЛИСИЧАНСКА: Это депортация! Депортация!

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА: Почему вы мне такое говорите?

ЖИТЕЛЬ ЛИСИЧАНСКА: А как иначе? Ну да, они нас вышвыривают!

Жители возмущаются. Представители армии отказались с нами разговаривать. Они предъявили этим людям ультиматум: у них есть два дня на то, чтобы покинуть убежище, принадлежащее городу.

ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ ЛИСИЧАНСКА: Хочешь эти бокалы (забрать. — ИноТВ)?

Волонтёры помогают эвакуироваться. Во дворе украинские военные столкнулись с недоверием и подозрениями враждебно настроенных жителей, которые говорят по-русски.

ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Вы нас расселите по палаткам, так? Вот чего вы хотите?

Половина жителей убежища согласилась уехать, другие вернулись на свои этажи, несмотря на опасность: два дня назад здесь упал снаряд.

Но кто эти жители, враждебно настроенные по отношению к украинской армии? В Лисичанске они составляют большинство тех, кто остался в городе.

Слышны выстрелы, но толпа не двигается: люди ждут питьевую воду. Нам здесь не рады. Здесь не верят, что российская армия стреляет по городу.

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Это украинская армия нас обстреливает, это она убивает наших детей!

Все, с кем мы беседуем, не боятся чётко и ясно заявить, что они ждут армию Путина.

ЧЕТВЁРТАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Мы хотим объединиться с россиянами! Это они — наши друзья, а не немцы или Европа.

ФРАНЦУЗСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА: Вы хотите, чтобы русские дошли сюда?

ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Да-да, мы их ждём.

ЧЕТВЁРТАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Я хочу увидеть, как русские победят и установят здесь свою власть.

Русских ожидают как освободителей. Вечером красный фургон уезжает из города и увозит подальше от боевых действий всего лишь десяток эвакуированных жителей.