France 2: в Лисичанске ждут русских-освободителей и не подчиняются приказам украинской армии

Большинство оставшихся жителей города Лисичанск на северо-западе ЛНР придерживается пророссийских взглядов и ждёт прихода российской армии, сообщают в репортаже France 2. Люди отказываются эвакуироваться из городских убежищ по требованию украинских военных и обвиняют их в обстреле мирного населения.
Пыльная дорога, грузовики и автомобили проносятся на большой скорости. Это единственный путь в Лисичанск.
В этом красном фургоне едут волонтёры в бронежилетах.
ВОЛОНТЁР: Нормальную дорогу разбомбили, так что мы едем через лес.
На подъезде к городу — белый дым от взрывов и горящий нефтеперерабатывающий завод. Улицы Лисичанска преграждают искорёженные машины, (видны. — ИноТВ) следы бомбёжек.
Волонтёры паркуются, и к ним сразу спешит десяток местных жителей, которые хотят эвакуироваться.
ВОЛОНТЁР: Ребят, сумки в конец туда убрали.
ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: У нас погибли соседи, убиты бомбой. Поэтому мы уезжаем, мы боимся.
Некоторым нужно увидеть смерть лицом к лицу, чтобы уехать. В этом городе, который стал зоной боевых действий, решили остаться ещё 15 тысяч жителей. Эти гражданские мешают военным.
На этом заднем дворе мы, к своему изумлению, обнаружили противостояние между пророссийскими жителями и украинской армией, которая хотела выселить их из убежищ.
ЖИТЕЛЬ ЛИСИЧАНСКА: Это депортация! Депортация!
ФРАНЦУЗСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА: Почему вы мне такое говорите?
ЖИТЕЛЬ ЛИСИЧАНСКА: А как иначе? Ну да, они нас вышвыривают!
Жители возмущаются. Представители армии отказались с нами разговаривать. Они предъявили этим людям ультиматум: у них есть два дня на то, чтобы покинуть убежище, принадлежащее городу.
ДРУГОЙ ЖИТЕЛЬ ЛИСИЧАНСКА: Хочешь эти бокалы (забрать. — ИноТВ)?
Волонтёры помогают эвакуироваться. Во дворе украинские военные столкнулись с недоверием и подозрениями враждебно настроенных жителей, которые говорят по-русски.
ДРУГАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Вы нас расселите по палаткам, так? Вот чего вы хотите?
Половина жителей убежища согласилась уехать, другие вернулись на свои этажи, несмотря на опасность: два дня назад здесь упал снаряд.
Но кто эти жители, враждебно настроенные по отношению к украинской армии? В Лисичанске они составляют большинство тех, кто остался в городе.
Слышны выстрелы, но толпа не двигается: люди ждут питьевую воду. Нам здесь не рады. Здесь не верят, что российская армия стреляет по городу.
ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Это украинская армия нас обстреливает, это она убивает наших детей!
Все, с кем мы беседуем, не боятся чётко и ясно заявить, что они ждут армию Путина.
ЧЕТВЁРТАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Мы хотим объединиться с россиянами! Это они — наши друзья, а не немцы или Европа.
ФРАНЦУЗСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА: Вы хотите, чтобы русские дошли сюда?
ТРЕТЬЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Да-да, мы их ждём.
ЧЕТВЁРТАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА ЛИСИЧАНСКА: Я хочу увидеть, как русские победят и установят здесь свою власть.
Русских ожидают как освободителей. Вечером красный фургон уезжает из города и увозит подальше от боевых действий всего лишь десяток эвакуированных жителей.
Дата выхода в эфир 23 июня 2022 года.