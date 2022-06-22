«В интересах США и Киева»: NI представил план по мирному урегулированию на Украине

Учитывая, что по мере продолжения боевых действий позиции Украины на переговорах слабеют, Киеву и Западу стоит как можно скорее пойти на мирное урегулирование конфликта, руководствуясь 15 пунктами, пишет The National Interest. При этом в рамках этого соглашения Украине стоит отказаться от претензий на Крым, стать нейтральной, заморозить связи с НАТО, а также вернуть русскому языку статус официального.

Конфликт на Украине грозит затянуться на месяцы, если не на годы, и привести к гибели десятков тысяч украинцев, а также к разрушению большого числа городов и обострению гуманитарного кризиса. Между тем боевые действия спровоцировали крупнейшей кризис с беженцами со времён Второй мировой войны: по некоторым данным, Украину покинуло почти 5 млн человек, в то время как ещё 8 млн бросили свои дома и переехали в другие регионы страны. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что российские войска на данный момент контролируют 20% территории Украины, пишет The National Interest.

В то время как западные СМИ продолжают ошибочно сообщать, что Украина выигрывает конфликт, министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Россия постепенно движется к выполнению своих целей. При этом, согласно недавнему докладу разведслужб, несмотря на американские поставки, Киев проигрывает битву за Донбасс и несёт «огромные потери», учитывая, что Москва превосходит её в артиллерии в соотношении «20 к 1». Более того, у украинских войск кончаются боеприпасы, а их боевой дух продолжает падать. В документе, напоминает журнал, также отмечается, что позиции Украины на переговорах ослабли, учитывая, что Россия захватила более чем в десять раз больше военнопленных.

Осознавая риски ядерного обострения, президент США Джо Байден недавно заявил, что Вашингтон не стремится к прямому конфликту с Россией. Администрация Байдена утверждает, что цель военной помощи США — это укрепление способности Украины вести переговоры, что даст ей возможность подписать мирное соглашение на более выгодных условиях. Вместе с тем Байден не стал исключать, что Украине придётся отказаться от части своей территории.

В этих условиях The National Interest предлагает план из 15 пунктов по урегулированию российско-украинского конфликта. По мнению журнала, это наилучшие и наиболее реалистичные условия, на которые Украина может надеяться и которые, скорее всего, окажутся приемлемыми для обеих сторон. Подобного мирного соглашения можно достигнуть при посредничестве Франции, Германии, Италии, Турции и Израиля, и по его подписании стороны прекратят все боевые действия, а Россия выведет все свои вооружённые силы с украинской территории, за исключением Донбасса. Цель этого всеобъемлющего мирного предложения — окончательно урегулировать конфликт, а не отложить разрешение всех существующих разногласий между Россией и Украиной и гарантировать, что у России не будет мотивации возобновить боевые действия против Украины в будущем. В рамках этого предложения также рассматриваются некоторые вопросы безопасности как России, так и НАТО, что снизит риск конфронтации между Западом и Москвой в будущем.

Мирный план по урегулированию конфликта на Украине

Украина внесёт поправки в свою Конституцию и официально заявит о своём полном нейтралитете. Её независимость, нейтралитет, национальный суверенитет и территориальная целостность будут гарантированы постоянными членами Совбеза ООН и завязаны на соблюдении Киевом условий данного мирного соглашения. Взамен Россия признает легитимность нынешнего правительства Украины и откажется от любых намерений заменить нынешнее украинское руководство. Украина признает воссоединение России с Крымом, которое произошло в 2014 году, и откажется от любых намерений вернуть полуостров силой или иными методами. Россия отведёт все свои силы на позиции до начала активных боевых действий, в том числе из Харьковской, Запорожской и Херсонской областей, за исключением Донбасса, где будет установлена новая линия соприкосновения между Россией и Украиной. К сентябрю 2022 года должен быть проведён всенародный референдум по всему Донбассу, включая Луганскую и Донецкую области, на котором у граждан спросят, хотят ли они быть независимыми или же вернуться под контроль Украины. Организацией референдума будут заниматься власти Луганской и Донецкой областей с обеих сторон конфликта при надзоре со стороны ООН или других нейтральных международных наблюдателей. Все жители Луганской и Донецкой областей, включая беженцев, должны иметь возможность проголосовать на референдуме, и к этому шагу их стоит подталкивать. Голоса Луганской и Донецкой областей должны считаться вместе. В случае, если большинство их граждан проголосует за то, чтобы остаться в составе Украины, Донбасс будет окончательно демилитаризован; из него уйдут как все российские, так и все украинские войска. В Конституцию Украины должны быть внесены изменения, гарантирующие права русскоязычного населения. В случае, если Донбасс проголосует за независимость, все украинские войска должны будут покинуть этот регион. Российские войска смогут там остаться только по приглашению местных властей. Вне зависимости от результатов референдума, Украина согласится сделать русский одним из своих официальных языков. Россия поддержит заявку Украины на вступление в Европейский союз. Украина навсегда заморозит все свои связи с НАТО, что предполагает отказ от военных инструкторов, обменов и совместных учений, а также всех поставок вооружений за исключением стрелкового оружия. Кроме того, Украина запретит размещение войск или баз НАТО на своей территории. Украина сократит численность своих сухопутных войск не более чем до 150 тыс. военнослужащих на действительной службе и максимум до 100 тыс. резервистов. Украина согласится ликвидировать все свои «ударные системы» под надзором России. (Под этими системами Россия, вероятно, будет понимать истребители, истребители-бомбардировщики, бомбардировщики, штурмовики, боевые вертолёты и беспилотники, артиллерию и миномёты калибром более 155 мм, РСЗО и большинство типов ракет). Украине будет запрещено разрабатывать или приобретать любой из этих типов вооружений, а также оружие массового уничтожения. Украина также должна закрыть все свои финансируемые США биолаборатории в течение шести месяцев после подписания этого соглашения и допустить российских инспекторов на эти объекты. Все военнопленные, беженцы и любые гражданские лица, находящиеся в плену, будут возвращены в свои соответствующие страны, а отношение к ним будет регулироваться положениями Женевской конвенции. Ни одна из сторон не будет выплачивать никаких репараций; не будет организовано никаких международных трибуналов по делам о военных преступлениях. Любые трибуналы по этому поводу должны проводиться странами, из которых происходят военнослужащие-нарушители. США и ЕС дадут согласие на предоставление крупной экономической помощи на восстановление Украины. После подписания настоящего соглашения полноценные дипломатические отношения между Россией и Украиной, а также между Россией и всеми странами НАТО подлежат восстановлению. После выполнения настоящего мирного соглашения обеими сторонами все экономические санкции, введённые против России после начала конфликта, будут немедленно отменены, в то время как любые замороженные государственные и частные российские финансовые и экономические активы будут возвращены их владельцам. В случае соблюдения Россией условий соглашения обе стороны нормализуют торговые отношения в течение 12 месяцев с момента подписания этого документа. США и НАТО должны предоставить письменные гарантии того, что НАТО навсегда откажется от расширения на восток или вдоль российских границ. В обмен на эти гарантии Россия согласится на вступление Швеции в НАТО, а также любой другой европейской страны, которая не граничит с Россией и желает вступить в альянс. Россия и НАТО согласятся начать переговоры о включении России в архитектуру безопасности Европы, продлить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также вести работу над соглашением об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). Данный документ должен привести к сокращению военного присутствия в Европе как западных, так и российских войск.

Если Донбасс проголосует за независимость, Украина навсегда потеряет примерно 6,5% своей территории. Однако большая часть прибрежных территорий, которые Украина получит в результате мирного соглашения, компенсирует Киеву эту потерю. Учитывая, что Киев вряд ли может надеяться на возвращение этих земель силой, он мог бы многое выиграть от подобной договорённости. Эти переговоры также спасут жизни тысяч, если не десятков тысяч украинцев и избавят украинские города от дальнейшего разрушения.

Мирное соглашение также положит конец военно-морской блокаде России на Чёрном море и вернёт Украине возможность участвовать в международной торговле. При этом миллионы беженцев вернутся домой.

В интересах США подтолкнуть Россию и Украину к скорейшему заключению мирного соглашения, что поможет избежать потенциального обострения конфликта. Администрация Байдена могла добиться такого эффекта, предложив приостановить введение новых экономических санкций против России, переброску войск в Восточную Европу и отправку смертоносной военной помощи Украине в обмен на немедленное прекращение огня со стороны России и возобновление мирных переговоров.

Ослабление же санкционного режима после заключения мирного соглашения, вероятно, пойдёт на пользу американцам, учитывая, что переговоры приведут к значительному снижению цен на топливо, продовольствие и энергоносители.

На фоне роста украинских территориальных потерь, чем дольше администрация Байдена и её союзники по НАТО отказываются убеждать Украину заключить мирное соглашение с Россией, тем слабее будет позиция Киева на переговорах. «По всем этим причинам в национальных интересах США и Украины как можно скорее завершить работу над мирным соглашением и положить конец конфликту», — подытоживает The National Interest.