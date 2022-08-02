El Periódico: «мы долго готовились к этому» — Финляндия во всеоружии встречает «угрозу с востока»

В сознании финских властей холодная война окончательно так и не закончилась, поэтому страна остаётся подготовленной к любой возможной битве, пишет El Periódico. Как отмечает издание, Финляндия имеет самую мощную армию в Северной Европе, десятки тысяч бункеров и бомбоубежищ и культуру «тотальной обороны», в которую так или иначе вовлечена большая часть населения.

С наступлением в Хельсинки «испанского августа в скандинавском варианте» жители столицы уезжают в загородные дома или наслаждаются солнцем в парках и на летних террасах, предпочитая не говорить о войне. Как отмечает El Periódico, страх, последовавший за введением российских войск на Украину и угрозами президента Владимира Путина по поводу членства страны в НАТО, в Финляндии угас. «Что бы ни случилось, страна чувствует себя подготовленной. Не зря она ждала этого момента более полувека», — пишет издание.

Испанская газета называет страну «цитаделью», которая неоднократно вела войны с Россией. В сознании финских властей холодная война так и не была полностью закончена. В то время как другие европейские страны сокращали численность своих армий и урезали расходы на оборону, Финляндия сохранила обязательную военную службу и способна мобилизовать 285 тыс. солдат в случае войны. Страна также может рассчитывать на резервистов, прошедших военную службу, численностью около 900 тыс. человек и 300 тыс. гражданских лиц с лицензией на охоту. «Впечатляющие цифры для страны с населением менее шести миллионов человек», — отмечает El Periódico.

Кроме того, по всей стране разбросано более 50 тыс. бункеров и бомбоубежищ, которые были построены в подвалах квартир и общественных мест в 1940-х годах, когда Финляндия вела две войны с Советским Союзом. «Мы все — жертвы своей истории. У нас были десятки войн с Россией, и угроза почти всегда исходила с востока, поэтому мы никогда не теряли бдительности», — заявил бывший начальник военной разведки Финляндии Пекка Товари.

«Мы — маленькая и густонаселенная страна с очень протяжённой границей с Россией. Эта геополитическая уязвимость в сочетании с нашей близостью к нестабильному, непредсказуемому и порой агрессивному соседу определила нашу оборонную политику»,— отметила бывший госсекретарь Министерства иностранных дел Финляндии Тейя Тииликайнен.

Как отмечает издание, этот сосед «снова показал свои когти» в декабре, когда Кремль пригрозил «серьёзными политическими и военными последствиями», если Финляндия и Швеция вступят в НАТО. Для множества финнов это стало дежавю времён холодной войны, когда Хельсинки были вынуждены согласовывать внешнеполитическую позицию с Москвой или воздерживаться при голосовании в ООН — что было своего рода ограничением суверенитета страны.

Впрочем, по словам Тииликайнен, предупреждения Кремля «не оправдались», так как с началом российской спецоперации на Украине «общественное мнение изменилось в одночасье». Если раньше членство Финляндии в НАТО поддерживали всего 20% населения, с февраля поддержка возросла более чем до 60%.

Украинский конфликт также послужил подтверждением оборонной стратегии страны, которая предполагает задействование всего правительства и большей части общества для реагирования на любой кризисный сценарий. Закон предписывает ряд мер, в том числе строительство подземных бункеров, план быстрого сноса каждого построенного моста или обязательство правительства поддерживать постоянные запасы продовольствия и топлива, чтобы обеспечить население минимум на три месяца.

Финская культура «тотальной обороны» также имеет сильную социальную составляющую. Десятки тысяч граждан страны прошли так называемые курсы национальной обороны, созданные для обучения руководителей предприятий, высокопоставленных государственных служащих, политиков или журналистов принципам коллективной защиты. По словам профессора международных отношений Университета Хельсинки Туомаса Форсберга, который прошёл четырехнедельный курс почти 20 лет назад, там обучают не ведению войны, а действиям в кризисных ситуациях.

Всего в часе езды от столицы ветеран армии Тимо Вайнио, служивший в Ливане и Косове, продаёт и ремонтирует оружие в небольшой мастерской рядом со своим домом. По его словам, из-за строгих законов продажи оружия не увеличились, однако цены на боеприпасы удвоились, что «говорит о том, что и резервисты, и охотники обеспокоены». «История учит нас, что Россия представляет угрозу для Финляндии, но мы долго готовились к этому. Что бы ни случилось, мы сможем выжить», — приводит El Periódico слова Вайнио.