WT: Байден открыл «двери западного альянса» для Финляндии и Швеции

Американский лидер Джо Байден подписал протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, сделав США 23-й страной из 30 членов альянса, которая ратифицировала их вступление, передаёт The Washington Times. Американский лидер призвал другие страны, входящие в НАТО, «как можно скорее» одобрить вступление двух государств в альянс.

Президент США Джо Байден подписал протокол о ратификации в стране договорённостей относительно членства в НАТО Финляндии и Швеции, сообщает The Washington Times.

Подписание протокола на церемонии в Белом доме американский лидер назвал «доказательством» того, что «двери западного альянса остаются открытыми для стран Европы», несмотря на предупреждение президента России Владимира Путина о недопустимости дальнейшего расширения НАТО.

Таким образом, США стали 23-й страной из 30 государств — членов Североатлантического альянса, которая ратифицировала вступление Финляндии и Швеции. Байден призвал другие государства, входящие в НАТО, «как можно скорее» одобрить вступление двух стран в альянс.

«Путин думал, что сможет расколоть нас. Вместо этого он получил именно то, чего не хотел. В момент, когда Россия Путина разрушила мир и безопасность в Европе, когда автократы бросают вызов самим основам порядка, основанного на правилах, сила Трансатлантического альянса и приверженность Америки НАТО важны как никогда», — заявил на церемонии глава Белого дома.

Как напоминает издание, на прошлой неделе сенат США одобрил членство скандинавских стран подавляющим большинством голосов. В пользу этого шага высказались 95 сенаторов, против — всего один. Единственным, кто не поддержал инициативу, стал сенатор от Республиканской партии Джош Хоули, который заявил, что дальнейшее расширение НАТО отвлечёт США от противостояния растущей угрозе со стороны Китая.

The Washington Times полагает, что со вступлением в НАТО Финляндии и Швеции альянс получит две «высокотехнологичные, вестернизированные военные силы». Кроме того, присоединение Финляндии более чем вдвое увеличит сухопутную границу России со странами НАТО.

Для того чтобы запустить процесс вступления Хельсинки и Стокгольма, необходимо

одобрение оставшихся семи членов НАТО. Впрочем, официальные представители Североатлантического альянса в Брюсселе ожидают, что период присоединения пройдёт быстро.