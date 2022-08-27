Das Erste: мусор, смрад, сон на полиэтилене — Нидерланды не справляются с наплывом беженцев

Около 700 человек провели последние несколько ночей перед забором центра приёма беженцев в нидерландском городе Тер-Апель, пишет Das Erste. В импровизированном палаточном лагере царит антисанитария: повсюду разбросан мусор, а вокруг биотуалетов «ужасно воняет». Многим требуется медицинская помощь. Основная причина: в ведомстве не хватает сотрудников. Некоторым беженцам приходится ждать по четыре недели, чтобы просто зарегистрироваться.

Где бы ни происходили гуманитарные катастрофы, на помощь спешат «Врачи без границ». Они бывали в Ливии, Бангладеш, Гаити и Конго. Теперь представители международной медицинской гуманитарной организации — впервые в своей истории — требуются и в Нидерландах. «И срочно», — говорит Джудит Саргентини, руководитель нидерландского отделения организации. По её словам, перед центром приёма беженцев в Тер-Апеле всё выглядит точно так же, как и в лагере Мориа на острове Лесбос: «Я сравниваю это с тем, что мы видим на греческих островах. Это тоже ЕС, тоже позор, но на этот раз в Нидерландах», — передаёт Das Erste.

700 человек провели последние три ночи перед забором центра приёма беженцев. Они спали на туристических ковриках, полиэтиленовой плёнке или просто на земле — большинство без одеял. Над зоной для сна натянут брезент. Рядом с лагерем расположены восемь биотуалетов и умывальники, но, по словам Николь ван Батенбург из «Красного Креста», душа нет.

«Действительно грязно. На земле много мусора, — описывает она ситуацию. — Вокруг биотуалетов ужасно воняет. Это просто жутко неприятно для людей и, конечно, небезопасно».

От очередной ночи на открытом воздухе были избавлены, по крайней мере, семьи с детьми. В Апелдорне для них выделили два спортзала с раскладушками. Тем временем в Тер-Апеле начала работу команда «Врачей без границ». Некоторым беженцам требуется срочная медицинская помощь, говорит Саргентини. «Если 700 человек спят здесь ночью в грязи, то того, что мы делаем, никогда не будет достаточно», — отмечает она.

По словам Саргентини, среди беженцев есть и астматики, которым нужны медикаменты. Есть раненые, которых необходимо лечить. Есть и те, кому требуется психологическая помощь.

Бывшая военная база НАТО в провинции Гронинген — не просто центр приёма беженцев. Это главный пункт назначения для всех, кто подаёт заявление о предоставлении убежища в Нидерландах. В этом и заключается проблема. В ведомстве не хватает сотрудников.

Некоторым беженцам приходится ждать по четыре недели, чтобы просто зарегистрироваться.

Госсекретарь при министерстве юстиции и безопасности, занимающийся вопросами миграции, Эрик ван дер Бург жалуется, что по всей стране не хватает центров временного проживания. Муниципалитеты не готовы принять людей. Поэтому в небольшом городке Тюбберген в провинции Оверэйссел правительство выкупило бывшую гостиницу, которая вопреки воле местных жителей теперь превращается в дом для беженцев. Однако, по словам ван дер Бурга, такой вариант не решает проблему в долгосрочной перспективе.

«Мы ничего не можем добиться в краткосрочной перспективе с помощью принуждения. Кроме того, потребуются недели или месяцы, прежде чем что-то получится в Тюббергене, — объясняет ван дер Бург. — Если люди по собственной воле скажут, что помогут, тогда мы сможем справиться с ситуацией завтра или послезавтра».

В настоящий момент муниципалитеты неохотно заявляют о своей готовности принять беженцев. Давление на них растёт и из-за негативных заголовков в СМИ. Но этой ночью сотни беженцев снова будут спать на улице. А по мере того как жаркое лето подходит к концу, ночи постепенно становятся всё холоднее, отмечает Das Erste.