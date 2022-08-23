NYT: в ООН заявили о рекордной нехватке средств для гумпомощи — всё уходит на Украину

Растущие потребности и повышенное внимание богатых стран-доноров к ситуации на Украине привели к тому, что подразделениям ООН не хватает средств на борьбу с другими мировыми кризисами. Представители организации отметили, что финансирование для облегчения гуманитарных кризисов «отстаёт» от того, что необходимо для удовлетворения важнейших потребностей — в еде, воде, электроэнергии и образовании. Ситуация усугубляется также пандемией коронавируса и засухой, пишет The New York Times.

«Это самый большой дефицит финансирования, который мы когда-либо видели, в основном потому, что число уязвимых людей, нуждающихся в поддержке, быстро растёт», — заявил глава управления ООН по гуманитарной и чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс. По его словам, в 2022 году подразделениям организации и частным группам, с которыми они работают, потребуется $48,7 млрд для помощи свыше 200 млн человек. Однако более чем за семь месяцев удалось собрать менее трети этой суммы, отмечает The New York Times.

Основной объём средств поступает от нескольких стран-доноров — США, Европейского союза, нескольких отдельных европейских стран, Японии и Канады. Полученные деньги распределяет ООН, но чаще всего доноры выделяют большую их часть на конкретные программы и страны. Представители гуманитарных организаций утверждают, что предоставляющие финансирование страны выражают намного большую озабоченность в отношении населения Украины, чем жителей стран Ближнего Востока или Африки, сообщает The New York Times.

Другими причинами недостатка финансирования для гуманитарной помощи также названы продовольственный кризис, пандемия коронавируса, кризис в Афганистане и продолжающиеся конфликты в ряде стран, заключает The New York Times.