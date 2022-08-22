TV4: украинским беженцам в Швеции приходится собирать банки и попрошайничать

Многие украинские беженцы, прибывшие в Швецию, возвращаются на родину из-за отсутствия работы и низких пособий, передаёт TV4. По данным телеканала, они предпочитают отправиться домой, где идут боевые действия, нежели жить в нищете. Несмотря на это, большинство политических партий страны выступают против повышения объёмов пособий. Политики считают, что те, кто может работать, должны работать.

Наталья Чепурна: Если мы куда-то идём, то мы всё время собираем бутылки, мы всё время с собой носим пакет.

Наталья приехала сюда, в Тэбю (пригород Стокгольма. — ИноТВ), со своими двумя детьми в конце марта, после того как российские войска двинулись к её родному городу Чернигову на севере Украины. Пособия в размере 71 шведской кроны (400 рублей. — ИноТВ) в день и 43 шведских кроны (240 рублей. — ИноТВ) на ребёнка не хватает на пропитание, одежду, транспорт и медицинское обслуживание.

Наталья Чепурна: Я чувствую себя нищим человеком, который должен ходить и попрошайничать, потому что я не могу пойти на работу из-за того, что мои дети не ходят в садик. Я очень себя плохо чувствую.

Левая Партия и Партия зелёных — единственные, кто выступают за повышение суточного пособия для украинских беженцев. Две партии хотят пересмотреть их объёмы. Оставшиеся партии не хотят повышения, аргументируя этот тем, что те, кто может работать, должны работать.

Многие украинцы уже вернулись домой в свою страну, потому что они попросту не могут позволить себе жить здесь, в Швеции. Наталья тоже об этом часто задумывается.