УН: с 1 октября военнообязанные женщины не смогут выезжать с Украины

Юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилко рассказал, что военнообязанные женщины с 1 октября не смогут выезжать из страны. Как пишут «Украинские новости», Смилко добавил, что страна приближается к стандартам НАТО, поэтому на женщин распространяются такие же ограничения, как и на мужчин.

На военнообязанных женщин на Украине распространяются такие же ограничения, что и на мужчин. В частности, они не могут выезжать за границу во время военного положения. Как пишут «Украинские новости», об этом рассказал юрист Министерства обороны Украины Владимир Смилко.

«Поскольку мы приближаемся к стандартам НАТО, мы идём к ним не только в оружии, но и в учёте военном. Этот учёт одинаков как для женщин, так и для мужчин. Они собирают необходимые документы и обращаются к руководителю своего предприятия, направляются в территориальные центры комплектования», — объяснил юрист.

Женщины после окончания учёбы и получения определённой специальности, подлежащей военному учёту, должны явиться в территориальный центр комплектования. Также они могут направляться работодателем на военный учёт.

Смилко отметил, что до конца текущего года женщин не будут штрафовать за неисполнение приказа. Также Минобороны ещё анализирует, нужно ли вводить отдельный учёт для женщин и как организовать медкомиссию.