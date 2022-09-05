УН: с 1 октября военнообязанные женщины не смогут выезжать с Украины

18:46
Агент Обухова сообщил, что форвард поддерживает форму после продления дисквалификации за допинг
Сергей Пушкин, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Обухова, рассказал, чем занимался форвард после продления дисквалификации на полгода за употребление допинга.
18:39
Моравецкий: Польша намерена как можно скорее приступить к строительству АЭС
Власти Польши намерены как можно быстрее приступить к строительству АЭС, заявил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.
18:35
Глава УЕФА выразил уверенность, что чемпионат мира 2030 года примут Испания и Португалия
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин высказал мнение, что совместная заявка Испании и Португалии на проведение чемпионата мира 2030 года является выигрышной, поскольку обе страны имеют хорошую инфраструктуру и живут футболом.
18:31
В Новой Каховке 11-й раз за сутки объявлена воздушная тревога
Военно-гражданская администрация Новой Каховки заявила, что в городе уже 11-й раз за сутки объявлена воздушная тревога.
18:24
Наумов считает, что после ухода Комппера в «Локомотиве» следует уволить Цорна
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал уход Марвина Комппера из тренерского штаба железнодорожников.
18:23
Лиз Трасс освистали у штаб-квартиры Консервативной партии
Собравшиеся у штаб-квартиры Консервативной партии британцы освистали Лиз Трасс, которую избрали новым премьер-министром Великобритании.
18:19
Росгвардия обнаружила тайники с оружием при разборе завалов в ЛНР
Спецназ Росгвардии обнаружил при разборе завалов в Луганской Народной Республике тайники с оружием.
18:17
В ЕС заявили, что Боррель не называл Россию «фашистским государством»
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не говорил, что Россия является «фашистским государством», заявил его пресс-секретарь Петер Стано.
18:13
Агент Шкурина рассказал о будущем нападающего, приостановившего контракт с ЦСКА
Валерий Исаев, агент приостановившего контракт с московским ЦСКА нападающего Ильи Шкурина, высказался о будущем футболиста.
18:03
Посол России Антонов: климат отношений с США максимально отравлен
Климат отношений между Россией и США «максимально отравлен», заявил в интервью «Российской газете» российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
18:02
Песков: слова Борреля о России обнуляют его как дипломата
Слова главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что Россия якобы является «фашистским государством», обнуляют его как дипломата, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
18:01
В сборной Турции по баскетболу раскритиковали президента ФИБА Европа
Вице-президент Федерации баскетбола Турции Омер Онан раскритиковал президента Международной федерации баскетбола (ФИБА Европа) Тургайя Демиреля после скандального матча третьего тура групповой стадии чемпионата Европы между национальными командами Грузии и Турции.
18:00
ЦБ России заявил о готовности легализовать только трансграничные операции в криптовалютах
Банк России против легализации криптобирж, обменников и расчётов в криптовалюте внутри страны, обсуждаются только трансграничные операции.
17:52
Агент Малкома и Клаудиньо считает, что футболисты потянули бы уровень сборной Бразилии
Агент полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо Луис Фернандо Гарсия высказался о перспективах бразильцев сыграть на чемпионате мира в Катаре.
17:50
Защита обжаловала приговор Ивану Сафронову
Защита подала апелляционную жалобу на приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о государственной измене, сообщил адвокат Сафронова Даниил Никифоров.
17:47
В Кировской области подтвердили 158 случаев коронавируса за сутки
В Кировской области подтвердили 158 случаев коронавируса за последние сутки.
17:45
Шкурин приостановил контракт с ЦСКА
Белорусский форвард Илья Шкурин воспользовался правилом Международной федерации футбола (ФИФА) и приостановил контракт с ЦСКА.
17:42
Балицкий заявил об отсутствии прямых попаданий со стороны ВСУ при обстреле Запорожской АЭС
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Евгений Балицкий в эфире телеканала «Россия 24» заявил об отсутствии прямых попаданий со стороны ВСУ при обстреле Запорожской АЭС.
17:41
Главный тренер сборной Турции прокомментировал слух о переигровке матча с Грузией
Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман высказался о скандальном окончании матча третьего тура Евробаскета-2022 с Грузией.
17:41
РПЦ и католическая церковь обсуждают визит Папы Римского в Россию
Русская православная церковь и Римско-католическая церковь обсуждают возможный приезд в Россию Папы Римского Франциска. Пока договорённости не достигнуты.
17:40
В Оренбургской области зарегистрировали 445 случаев коронавируса за сутки
В Оренбургской области зарегистрировали 445 случаев коронавируса за последние сутки.
17:35
В Ростовской области прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19
В Ростовской области выявили 3401 случай COVID-19 за 3 и 4 сентября.
17:34
В ВГА Каховского района заявили о ранении пяти человек при обстреле Таврийска
Пять человек получили тяжёлые ранения в результате обстрела мельницы в городе Таврийске Херсонской области, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
17:33
СЭ: «Рубин» сыграет в Медиалиге
Медийная команда «Рубина» примет участие во втором сезоне Медиалиги.
17:33
Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможный переход Кузьмичёва в «Локомотив»
Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о том, что защитник уральского клуба Иван Кузьмичёв может продолжить карьеру в «Локомотиве».
17:30
Российский МИД: Россия и Таиланд прорабатывают возобновление прямого авиасообщения
Российское Министерство иностранных дел заявило, что Россия и Таиланд прорабатывают вопрос возобновления прямого авиасообщения.
17:29
Economist: Индия может стать главным вызовом для США на глобальном Юге
Индия в условиях развивающегося мирового кризиса может стать лидером глобального Юга, это будет представлять для Запада наибольшую угрозу, нежели Восток, считает политолог Иэн Бреммер. Такое мнение он выразил в статье для The Economist.
17:28
В Севастополе выявили 216 случаев коронавируса за сутки
В Севастополе выявили 216 случаев коронавируса за последние сутки.
17:23
Сёмин об уходе Комппера: в «Локомотиве» не справляются все — значит, и увольнять надо всех
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что после увольнения немецкого специалиста Марвина Комппера, в клубе нужно отправлять в отставку всех без исключения.
17:20
Глава МИД Таиланда посетит Москву 5—6 сентября
Глава МИД Королевства Таиланд Дон Праматвинай посетит Москву 5—6 сентября, сообщает МИД России.
17:19
В Ставропольском крае зафиксировали 488 случаев COVID-19 за сутки
В Ставропольском крае зафиксировали 488 случаев COVID-19 за последние сутки. Выздоровели 234 жителя.
17:15
Новак подтвердил данные о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти в октябре
Вице-премьер России Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» подтвердил информацию о решении ОПЕК+ снизить добычу нефти в октябре.
17:15
Кавазашвили: «Спартак» сегодня может бороться только за место в пятёрке
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о перспективах московской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).
17:08
Агент защитника «Урала» Кузьмичёва подтвердил, что футболист может перейти в «Локомотив»
Валериюс Мижигурскис, агент защитника «Урала» Ивана Кузьмичёва, сообщил, что футболист может продолжить карьеру в московском «Локомотиве».
17:05
Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Украине силы
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Евросоюзе есть силы, которые выступают за сокращение помощи Украине, однако они «в меньшинстве».
17:03
Макрон считает вывод российских военных с Запорожской АЭС «путём к её безопасности»
Президент Франции Эммануэль Макрон призвал демилитаризовать район Запорожской АЭС, сообщили в Елисейском дворце.
17:01
Касаткина — о смене гражданства: горжусь, что я русская, но теннис для меня в приоритете
Российская теннисистка Дарья Касаткина ответила на вопрос, планирует ли сменить спортивное гражданство.
16:59
Хуснуллин рассказал о планах до конца года по строительству жилья в Мариуполе
Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал о планах до конца года по строительству жилья в Мариуполе.
16:59
Кавазашвили считает, что Юран может помочь «Локомотиву» вернуться на высший уровень
Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на новость, что экс-наставник «Химок» Сергей Юран является претендентом на пост тренера «Локомотива».
16:50
Украина и ЕС подписали пакет соглашений по таможенному и налоговому сотрудничеству
Украина и Евросоюз подписали пакет соглашений по таможенному и налоговому сотрудничеству, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
16:47
Червиченко: Матыцын — лучший выбор для «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на новость о том, что председателем совета директоров «Спартака» станет первый вице-президент ЛУКОЙЛа Александр Матыцын.
16:42
Путин разрешил УГМК купить ряд активов «Петропавловска»
Президент России Владимир Путин разрешил УГМК купить ряд активов «Петропавловска».
16:40
Источник: «Локомотив» не будет искать замену Компперу и сделает ставку на Циннбауэра
«Локомотив» не планирует приглашать нового тренера на замену уволенному Марвину Компперу.
16:31
В Словакии распалась правительственная коалиция
Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о распаде правительственной коалиции. Его заявление привело Словацкое радио.
16:30
НОВАТЭК запросил ресурсы для газификации Камчатки
Компания НОВАТЭК готова строить инфраструктуру для газификации Камчатки и просит дополнительную ресурсную базу для поставки туда газа, заявил глава компании Леонид Михельсон на совещании у президента России Владимира Путина.
16:28
Турецкий баскетболист — о драке с грузинами после матча: охранники не пытались их разнять
Игрок сборной Турции Фуркан Коркмаз рассказал подробности драки, которая произошла после матча между Турцией и Грузией на чемпионате Европы по баскетболу — 2022.
16:27
Защита обжалует приговор Ивану Сафронову
Защита подаст жалобу на приговор бывшему советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову по делу о государственной измене, которому, согласно решению суда, предстоит отбыть 22 года в колонии строгого режима.
16:26
«Газпром» собирается помочь ФК «Томь» вернуть профессиональный статус
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер в ходе общения по видео-конференц-связи с врио губернатора Томской области Владимиром Мазуром заявил о готовности «Газпрома» помочь «Томи» вернуть профессиональный статус.
16:23
Путин разрешил НОВАТЭКу купить долю Total в «Тернефтегазе»
Президент России Владимир Путин разрешил компании НОВАТЭК купить долю Total в «Тернефтегазе».
16:21
ДАН: Охлобыстин посетил Донецк
В Донецк приехал российский актёр, сценарист и режиссёр Иван Охлобыстин, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на общественную организацию «Молодая Республика».