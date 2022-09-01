NBC News: происшествие международного масштаба — в США убит военнослужащий армии Нидерландов

Перестрелка в центре Индианаполиса, в которой погиб голландский военный, стала случаем международного масштаба, сообщает NBC News. Мэр города, в свою очередь, заявил телеканалу, что в городе по-прежнему безопасно и уровень преступности продолжает снижаться.
Стрельба в центре города стала происшествием международного масштаба, после того как в субботу утром трое военнослужащих армии Нидерландов были ранены из огнестрельного оружия около их отеля. В понедельник Министерство обороны Нидерландов сообщило, что один из них погиб, а двое по-прежнему находятся в больнице. Пока полиция продолжает расследование, министр обороны Нидерландов выступила с заявлением, сказав репортёру AP: «Мы проводим многочисленные тренировки наших военнослужащих в Соединённых Штатах, и мы совершенно не ожидали, что такое произойдёт. Теперь это вызывает у нас огромное беспокойство».
Министр обороны не стала давать комментарии, касающиеся хода расследования, но отметила: «Мы слышали, что сказал мэр. Нам кажется крайне важным проведение действительно тщательного расследования». В понедельник мэр Джо Хогсетт попытался защитить репутацию города, сказав, что он всё ещё безопасен и меры по снижению уровня насилия работают.
ДЖО ХОГСЕТТ, мэр Индианаполиса: Снижение (числа преступлений. — ИноТВ) на 17 процентов по сравнению с прошлым годом — это не малозначимо.
Тем временем госструктуры США поддерживают связь с Нидерландами. Вчера министр обороны США написал у себя в Twitter: «Я скорблю вместе с семьями и сослуживцами (пострадавших. — ИноТВ)».
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